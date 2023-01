Nem sok pihenő jut a diósgyőri kosarasoknak. A csütörtök esti Euroliga meccs után, szombaton 18.00-tól az NKA Universitas Pécsi EAC vendégei lesznek, élvonalbeli bajnokin, a 18. forduló keretében. A DVTK-Hun-Therm a hétközi nemzetközi mérkőzésen, hazai pályán egy ponttal kapott ki (77-78) a török bajnokság listavezetőjétől, az amerikai sztár játékosokkal teletűzdelt CBK Mersin Yenisehir Bld gárdájától. Ebben az évadban ez volt a piros-fehérek második olyan mérkőzése, amit a hajrában veszítettek el (az első ilyen az olasz Schio elleni, 2022. október 27-én lejátszott, idegenbeli, hosszabbításos vereség volt), szemben azzal, hogy hatot eddig a végjátékban nyertek meg. A törökök elleni meccs egy kilenc tétmérkőzésből álló diósgyőri sorozatot zárt le, és bár a vereség miatt nem volt ok az örömre, de bánatra sem, mert a kontinens egyik legerősebb, ha nem a legerősebb keretével szemben maradtak alul az utolsó másodpercekben a piros-fehérek.

– Le a kalappal a lányok előtt – mondta az Euroliga meccs másnapján Völgyi Péter, a DVTK-Hun-Therm vezetőedzője. – Sokan nem tudják, mert a meccs előtt nem beszéltünk erről, de utólag elmondhatom, hogy Kányási betegen vállalta a játékot, a hét elejétől nem tudott velünk edzeni, Guirantesnek pedig fogászati problémája volt, és ennek ellenére teljesített remekül. Nagyon megérdemelte volna a csapat, a közönség a győzelmet, nagyon kevés hiányzott az újabb bravúrhoz. Ellenfelünk alattomos faultokkal dolgozott, a játékvezetők ez ellen nem léptek fel, mi pedig a támadásainkban emiatt elbizonytalanodtunk. Ha egy picit bátrabbak vagyunk elől, az utolsó percekben, a világ egyik legjobb csapata ellen is nyerhettünk volna. De le kell ezt a fejezetet zárnunk, még ha nem is könnyű, túl kell lépni ezen. Mondom ezt egy olyan éjszaka után, amikor nem nagyon aludtam, mert folyamatosan az pörgött a fejemben, hogy mi kellett volna ahhoz, hogy az 1 pont ide legyen, nem pedig oda. Arra jutottam, hogy hajrában most annyit hibáztunk, hogy hagytuk, hogy két lepattanó visszakerüljön az ellenfélhez, illetve talán nem is ez a pontos megfogalmazás, hanem az, hogy a nagyobb emberek nagyobbat ugrottak a labdáért, és az övék lett, Bonner és Gray pedig a végén, klasszisokra jellemző mozdulatokat mutatott be. De mondom, ezen túl kell lépnünk, van még esélyünk arra, hogy elérjük a negyedik helyet, de most nem ez a téma, mert itt a Pécs elleni bajnoki.

A kulcsfigura szavai

A csütörtöki meccs utolsó percét 3 pontos előnnyel kezdte a DVTK-Hun-Therm, de a végjátékban Dewanna Bonner, az amerikai, észak-macedón kettős állampolgárságú center, 35 éve összes rutinjával, két duplájával eldöntötte a meccset. A találkozó után pedig így nyilatkozott:

,,A diósgyőri szurkolók fantasztikusak voltak, ebben az évadban még nem játszottunk olyan helyen, ahol ilyen atmoszféra lett volna. Büszke vagyok a csapatra, fontos győzelmet arattunk, csapatként értük el a sikert. A drukkerek nagyon jó hangulatot teremtettek, remek szurkolótábora van a DVTK-nak.”