A hét végén újból jégre lépnek

Egy pontot gyűjtött romániai túráján a piros-fehérek Erste-ligás jégkorong csapata

Emlékeztető

Corona Brasov (romániai)-DVTK Jegesmedvék 5-1 (0-0, 4-0, 1-1)

Nyilatkozatok

Dave MacQueen, a Brassó vezetőedzője: – Parádés három mérkőzést tudhatunk magunk mögött tizenkilenc lőtt és négy kapott góllal. Fontos pillanatokban találtunk be a miskolciak kapujába, és az emberhátrányos játékot is kiválóan oldottuk meg, mostanában öt a három ellen is sok helyzetet kivédekezünk.

Tokaji Viktor (képünkön): – A Brassó felszálló ágban van, mi pedig az erdélyi túránk negyedik napján a harmadik meccsünket játszottuk. Nem kezdtünk rosszul, de ennél többet várok magunktól. A második játékrészben gyorsan megszórtak minket négy góllal, ezután pedig nem volt visszaút.

További eredmények

SC Csíkszereda (romániai) – Budapest Jégkorong Akadémia HC 3–4 (1–1, 1–1, 1–1, 0–1) – hosszabbítás után

Ujpesti TE – Debreceni EAC 2–5 (0–1, 2–1, 0–3)

FTC-Telekom – Dunaújvárosi Acélbikák 6–2 (3–0, 2–1, 1–1)

Az Erste Liga állása

1. Gyergyói HK 28 20 1 2 5 125–70 64 pont

2. Budapest Jégkorong AHC 28 17 3 1 7 124–74 58

3. DVTK Jegesmedvék 29 14 4 2 9 96–78 52

4. Corona Brasov 28 13 4 2 9 92–74 49

5. Debreceni EAC 29 14 1 2 12 97–97 46

6. FTC-Telekom 27 13 1 2 11 88–84 43

7. SC Csíkszereda 28 10 4 5 9 97–94 43

8. Ujpesti TE 29 8 2 3 16 90–110 31

9. Dunaújvárosi Acélbikák 29 6 2 2 19 83–136 24

10. FEHA19 27 3 1 2 21 57–132 13

Következik

28. forduló, január 13., péntek, 18:30, Székesfehérvár, Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok: FEHA 19 – DVTK Jegesmedvék

29. forduló, január 15., vasárnap, 18:00, miskolci jégcsarnok: DVTK Jegesmedvék – Dunaújvárosi Acélbikák

A további program

30. forduló, 2023. január 20., péntek, Budapest, Újpesti Jégcsarnok: Újpest TE – DVTK Jegesmedvék

31. forduló, 2023. január 22., vasárnap, 18:00, Miskolci Jégcsarnok: DVTK Jegesmedvék – Corona Brasov

32. forduló, 2023. január 24., kedd, 18:40, Jégpalota Budapest: Budapest Jégkorong Akadémia HC – DVTK Jegesmedvék

33. forduló, 2023. február 3., péntek, 18:30, Miskolci Jégcsarnok: DVTK Jegesmedvék – Ferencvárosi TC-Telekom

34. forduló, 2023. február 5., vasárnap, 18:30, Debreceni Jégcsarnok: Debreceni EAC – DVTK Jegesmedvék