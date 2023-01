Kosárlabda: NB I/B

Férfi NB I/B Zöld csoport, 17. forduló:

Dunaharaszti MTK – Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK (Dunaharaszti, vasárnap, 18.00)

Lekli József, a Phoenix KK vezetőedzője: – A hét elején játszottunk egy hazai Hepp Kupa mérkőzést az egy csoporttal feljebb lévő Jászberény ellen. Fizikálisan, és a gyorsaságot tekintve is elég komoly találkozó volt, ellenfelünk maximálisan odatette magát, és nyert is 82-58-ra. Láthattuk, hogy miben kell fejlődnünk, hogy a vétett hibákból hogyan tudunk jól kijönni. A meccsnek már láttam a hatását a csütörtöki edzésen, amelyen sokkal jobb iramban, és keményebben dolgoztak a játékosok. A vasárnapi bajnokink idegenben lesz, és ebben a csoportban sehol sem egyszerű játszani, általában hazai pályán máshogyan kosaraznak az ellenfelek. Rosemond kivételével mindenki egészséges, remélem, ez vasárnapig így is marad. Próbálunk győzelmet aratni, hogy legyen egy pozitív szériánk is a negatív után.