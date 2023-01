A hajtárához érkezett az Erste Liga alapszakaszának küzdelemsorozata. A 32. forduló keretében a fővárosi Jégpalotában 18 óra 40 perckor kezdik a Budapest Jégkorong Akadémia HC – DVTK Jegesmedvék mérkőzést, amely elsősorban a presztizsről szól: a második helyen álló, 70 ponttal rendelkező BJA fogadja a képzeletbeli dobogó harmadik fokán álló és 64 pontos miskolciakat.

– Azért kezdünk háromnegyed hét előtt öt perccel, mert a hazaiaknak ilyen a délutáni-esti jégbeosztásuk, ráadásul gondolni kell a bemelegítésre és a küzdőtér elkészítésére is – közölte Marosi Tamás, a piros-fehérek csapatmenedzsere, aki hozzátette: – Pár perc ide, vagy oda nem számít, az a lényeg, hogy szeretnénk nyerni. Jó formában van a társaság, így minden reményünk megvan a sikerre.

Jól néztek ki

– Már nincs nagy mozgástér az alakulatok között, hiszen csak három forduló van hátra – vette át a szót Tokaji Viktor, a Macik vezetőedzője, majd így folytatta: – Sérülések, betegségek, vagy eltiltások még jöhetnek, de nagyobb meglepetések már aligha születnek. Személy szerint nagyon várom a hajrát, melynek során kiderül, hogy mire vagyunk képesek ebben a kiélezett helyzetben. A Brassó ellen vasárnap este minden játékosunk odaadóan küzdött, nagy koncentráltsággal korongozott. Fokozatosan vettük át a kezdeményezést, ennek jegyében a második harmad már teljes mértékben a miénk volt. Nem adtunk teret a vendégünknek és tudtuk, hogy az első találatunk után megtörjük őket és így is lett. A forgató könyvünkben csupán az nem volt benne, hogy mi kapunk majd több kiállítást. Az elmúlt fordulókban további fejlődésen mentünk keresztül például a játékszer kihozatalában, a védőmunkában és a mindig érzékeny területet jelentő sorcserékben is. A Budapest JAHC elleni csatánk óriási kihívást jelent majd számunkra, hiszen remek ellenféllel szemben mérhetjük le, hogy kevéssel a rájátszás előtt hol tartunk. Büszkén mondom, hogy a saját – akár elfogult, akár nem – véleményem alapján a mi társaságunk a liga legjobban összetartó együttese. Nálunk, a Népkertben kitűnő a csapatszellem. Egymásért küzdünk, összetartunk, a fiúk nagyszerűen egészítik ki egymást és nagy feladatok megoldására képesek. Frissek vagyunk, erővel nagyszerűen bírjuk a találkozókat, sok helyzetet dolgozunk ki és a speciális mutatókban is jól teljesítünk. A Corona gárdáját az említettek segítségével törtük meg és remélem, hogy a mindenkire veszélyes fővárosiakkal szemben szintén harcos erényeket csillogtatunk majd. Mivel a legutóbbi két meccsünkön kifejezetten jól néztünk ki, szakmai stábunk bízik a tendencia folytatásában.