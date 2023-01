A DVTK-Hun-Therm női kosárlabdacsapata csütörtökön este újabb fantasztikus sikert aratott, a piros-fehérek az Euroliga csoportkör 10. fordulójában, hazai pályán, a sorozat címvédőjét, magyar riválisukat, az EL B-csoportjának listavezetőjét, a Sopron Basket együttesét győzték le. Nem mindennapi körülmények között. A piros-fehérek újabb csodát vittek véghez, hiszen a negyedik negyed utolsó percét hétpontos hátrányban kezdték, ezt dolgozták le, és ,,mentették” hosszabbításra a meccset, az extra játékidőben pedig felülkerekedtek ellenfelükön. A két csapat másodszor lépett bele ugyanabba a folyóba, ugyanis 11 hónapja, egészen pontosan 2022. február 20-án, ugyanitt, a DVTK Arénában, a Magyar Kupa döntőjében a Sopron Basket kezéből egy megnyertnek hitt meccs csúszott ki, hiába vezettek 9 ponttal az utolsó perc kezdete előtt, a DVTK akkor is eltüntette a rendes játékidő végére a hátrányát, a hosszabbításban pedig megnyerte a mérkőzést, megszerezte a kupát.

A diósgyőriek a legújabb bravúrjukkal feljöttek az Euroliga B-csoportjának 4. helyére, és immár az övék a leghosszabb győzelmi sorozat a nyolcas mezőnyben, hiszen zsinórban négy sikernél tartanak: a december 4-i, spanyol Perfumerias Avenida elleni idegenbeli vereség óta pályaválasztókánt legyőzték a francia Basket Landes, az olasz Famila Baretta Schio, a Sopron Basket együtteseseit, valamint vendégként a belga Kangoeroes Mechelen gárdáját.

– Sorolhatnám, hogy hányféleképpen lehetne jellemezni a soproni csapatot, de szerintem elég csak egyet mondani, azt, hogy az Euroliga győztes ellen szereztük meg a győzelmet. És egy ilyen siker mindig örömöt jelent annak, aki ebben részt vett, és szerintem ehhez csütörtökön több száz, több mint ezer embernek volt hozzáadott értéke – mondta Völgyi Péter, a DVTK-Hun-Therm vezetőedzője, majd így folytatta: – Az, hogy milyen sorozatnak a közepén vagyunk, a Sopron elleni meccs első három negyedében látszott, tompák voltunk, igaz, az akaraterővel, a küzdeni tudással nem volt probléma. A negyedik játékrészben tudtunk változtatni néhány dolgon, megtaláltuk a passzsávokat, sikerült megbontani az ellenfél védekezését, és extra gólokat is szereztünk, így tüntettünk el ebben a negyedben 10 pont hátrányt. Megmondom őszintén, amikor 14 ponttal jobban állt a Sopron, vakartuk a fejünket az edzőkkel a kispadon, hogy min változtassunk, de a hátrány ellenére is éreztük, hogy a közönség folyamatosan ott van mögöttünk, mellettünk, és a közös kitartásnak meglett az eredménye, tulajdonképpen lemásoltuk az MK döntőt, annyi különbséggel, hogy akkor rövidebb idő alatt nagyobb hátrányt tüntettünk el. A hosszabbítás kiharcolásával pedig lelki pluszunk lett, és szerintem ez döntötte el a meccset.

Hajrá csapat

Szóba hoztuk a a szakvezetőnek, hogy a DVTK-Hun-Therm gárdáját innentől nyugodtan nevezhetjük immár hajrá csapatnak, ugyanis a piros-fehérek ismét a végjátékban fordították a maguk javára a Sopron Basket elleni Euroliga összecsapást. Ebben az évadban az eddig lejátszott 27 tétmérkőzés közül ez volt a hatodik (!) ilyen meccsük. Ugyanis a hazai, Szekszárd elleni bajnokit az utolsó percben, a tolnaiak elleni idegenbeli találkozót az utolsó két percben fordították meg, a Pécs elleni hazai élvonalbeli meccset az utolsó két percben ,,mentették” győzelemre, az Euroligában a belga Mechelen ellen a találkozó vége előtt 2 másodperccel esett góllal nyertek, az olasz Schioval szemben az utolsó két percben kerekedtek felül, a Sopron Basket elleni hosszabbításos csoda pedig – mondhatni – a jelen szuper produkciója volt.

– A belgák elleni hazai mérkőzésen, emlékeim szerint ellenfelünk már 19 ponttal is vezetett, és ennek ellenére sikerült őket utolérni, és a magunk javára fordítani azt a meccset, és ennek a mai napig jó üzenete van – mondta Völgyi Péter. – Persze azzal is tisztában vagyunk, hogy a nüanszok, amelyek mellettünk voltak, könnyen átfordulhattak volna a másik oldalra. De mentálisan erősek vagyunk, és szerintem ez segít minket akkor is, ha éppen nem mi nyerünk.