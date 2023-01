Focival búcsúztatták el az óévet és köszöntötték az új esztendőt, tető alá hozták az Old Boys Kupát, kiírták az Encs Város Kupája-Csiki Ferenc és Zsiga József kispályás emléktornát, majd a kisebbség számára nemzetiségi rendezvényt szerveznek, végül az öregeknek és a fiataloknak tartanak farsangi viadalt.

Összefogtak

– Az encsi sportcsarnok évtizedek óta otthont ad a térségi eseményeknek, a különböző szintű regionális futball bajnokságoknak, díjmérkőzéseknek – mondta Paul József önkormányzati képviselő, a városfejlesztési és ügyrendi bizottság elnöke, akit a testület sportosaként is számon tartanak. – Meghívjuk a környékbeli egyesületek csapatait, a szlovák klubokat, gondolunk a városokra és a falvakra, a nagyokra és a kicsikre. Az a lényeg, hogy aki játszani akar játsszon, élvezze a focit, kapcsolódjon ki és szokja meg azt, hogy naponta, vagy hetente tesz az egészségéért a labdarúgással, vagy más műfajjal. A mi titkunk az összefogás: hívjuk és várjuk a tanárokat, a rendőröket, a tűzoltókat, a köz- és a magánszférában dolgozókat, a diákokat, a nyugdíjasokat, a többségi és a kisebbségi társadalom tagjait, fáradozásaink során pedig magunk mögött érezzük Mikola Gergely polgármester támogatását. Megadjuk a módját: kiírást készítünk, tisztségtől és munkaterülettől függetlenül felkérjük a szervezőket és a rendezőket, továbbá kis vendéglátásról is mindig gondoskodunk. Most, az energiaválság idején sincs szinte egyetlen olyan hétvégénk sem, amikor a sportközpontban azért nem égnek a fények, mert nem pattog a labda.