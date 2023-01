A DVTK atlétájának, Tóth Annának szép éve volt a 2022-es, ugyanis remek eredményeket ért el. A legnagyobbat Dél-Amerikában jegyezte, ugyanis augusztus elején a kolumbiai Caliban megrendezett U20-as világbajnokságon új korosztályos magyar csúccsal bronzérmes lett 100 méteres gátfutásban.

– A vb után a müncheni felnőtt Európa-bajnokságon vettem részt, amelyen tagja voltam a 4x100 méteres magyar váltónak, én voltam a befutó – kezdte a kazincbarcikai atléta. – Sajnos, a döntőbe nem sikerült bejutni, a 11. helyen végeztünk, azonban maga a verseny jó volt, mert a szezon legjobbját futottuk. Aztán volt még pár verseny itthon, illetve két nemzetközi szereplés, szeptemberben, az egyik Svájcban, Bellinzónában, a második pedig Németországban, Berlinben. A szezon végére kicsit elfáradtam, az idők emiatt már nem voltak olyan jók, mint előtte, de a helyezésekkel jó kvalifikációs pontokat tudtam szerezni. A külföldi viadalokon való indulásban egyrészt segít a szövetség, másrészt egy menedzser, akivel egy ideje együtt dolgozunk. Ezek meghívásos versenyek, nagy lehetőség, ha el tudok jutni egy-egy ilyen eseményre, amiken további tapasztalatokat lehet szerezni.

Miután lezajlott az utolsó verseny, a csapatbajnokság, kapott három hét teljes pihenőt Tóth Anna, majd október közepén elkezdett ismét fokozatosan edzeni, alapozni.

– Nagyon kellett az a kis szünet, hogy újult erővel tudjunk nekiindulni a munkának – közölte. – November első két hetében Pápán edzőtáboroztunk, kicsit nehezebben ment az alapozás, főleg az eleje, ami azért volt, mert augusztustól leállt az edzésmunkám, csak versenyezni jártam. Aztán ahogyan telt az idő, és egyre több munka lett a lábamban, annál jobban kezdtem bírni az erősebb tréningeket. A fejlődést a súlyok is mutatták, kezdtem visszatérni oda, ahol egy évvel ezelőtt voltam. Ezt követően még kétszer volt tábor, Nyíregyházán.

Az előző esztendő vége is bővelkedett emlékezetes pillanatban, ugyanis a Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége 2022 legjobb junior (U20) női atlétájának választotta Tóth Annát.

– Minden díjátadóra örömmel megyek, legyen az kisebb, vagy úgymond nagyobb – árulta el Tigyi József edző tanítványa. – Jó érzés részt venni ilyeneken, büszkeséggel tölt el. A szövetség által rendezett esemény, és ez az elismerés volt az eddigi legnagyobb a karrieremben. 2021-ben már kaptam egy díjat, az Év Áttörése különdíjat, ami óriási dolog volt, hogy éppen nekem adták. Ez a mostani, a junior egy másik kategória, keveseknek adatik meg ez a cím, az eredményeim alapján reménykedtem abban, hogy engem jelölnek. Ennek ellenére izgatott voltam amikor elmentem az átadóra, amikor kimondták a nevem, és átadták a díjat, nagyon különleges pillanat volt. Voltak álmaim kiskoromban, hogy egyszer kapjak valamilyen korosztályos díjat, de úgy voltam vele, ha esetleg mégsem én leszek az, aki kap, akkor sem lesz semmi baj. Olyan ez az egész, mint egy bakancslista, egy célt sikerült teljesíteni.

A fedettpályás szezon szombaton elkezdődött Tóth Anna számára, igaz, Nyíregyházán még nem gáton versenyzett, csak sima 60 méteren.

– Egy jó idő mindig jól tud jönni, hol is tartunk, állapotfelmérésnek tökéletes – nyilatkozta a diósgyőriek versenyzője, aki a hét végén a nemzetközi porondon is bemutatkoznak 2023-ban, azonban kedden még nem dőlt el, hogy szombaton a franciaországi Nantesben, vagy vasárnap a németországi Düsseldorfban áll startvonalhoz. – Az biztos, hogy február elsején Ausztriában, Linzben ott leszek az ottani eseményen. Február 18-19-én rendezik meg a fedettpályás felnőtt országos bajnokságot Nyíregyházán, amikor biztos, hogy itthon indulok gáton, a további program még kialakulóban van.

Természetesen szóba hoztuk Tóth Annának az idei felnőtt vb-t, amelyet Budapesten rendeznek meg a nyáron, és sok magyar atléta számára az lenne a csúcs, ha ezen elindulhatna.

– Az, hogy itt lesz ez a világbajnokság, óriási dolog, biztosan minden nap tele lesz a stadion – jegyezte meg a 20. születésnapját majd csak novemberben betöltő gátas. – A nőknél, gáton Kozák Lucának már meg van a vb-szintje, ami, be kell vallani, tőlem most elég távol van. Persze minden évben az a cél, hogy javítsak az eredményen, de egy bizonyos szint után már a századmásodpercekért is nagyon meg kell küzdeni. Nagy előrelépés, fejlődés persze történhet, mindig jobbat és többet szeretnék, szóval semmi sem lehetetlen, ám jelenleg nem számolok azzal, hogy egyéni induló leszek Budapesten. Váltóban képben van a kerettagság, azonban ahhoz, hogy stabil ember legyek, sokat kell még futni és gyorsulni. Szerencsére elég erős az itthoni mezőny, vannak bőven riválisok. Nekem egyébként nem is ez lesz a fő versenyem 2023-ban – ez inkább csak bónusz lenne –, hanem az U23-as Európa-bajnokság, július közepén Espoo-ban, Finnországban. Ez a korosztály három évet ölel fel, és 19 évesen én leszek a legfiatalabb. Rettenetesen jó versenyzők vannak, többek között még U23-as a 2022-es felnőtt Európa-bajnok lengyel Pia Skrzyszowska és az Európa-bajnoki bronzérmes svájci Ditaji Kambundji is, ám még rajtuk kívül is vannak erős futók. MI

Az aktuális világranglista (nők, 100 m gát): 1. Tobi Amusan (nigériai) 1494 pont, 2. Jasmine Camacho-Quinn (Puerto Rico-i) 1460, 3. Britany Anderson (jamaicai) 1427, ... 18. Kozák Luca (magyar) 1285, ... 103. Kerekes Gréta (magyar) 1154 pont, ... 108. Tóth Anna (magyar) 1152.

Tóth Anna fejlődni szeretne 2023-ban is Fotó: ÉM