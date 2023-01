A soproni négyes döntőbe könnyű úton juthat be a DVTK-HT női kosárlabdacsapata.

Kosárlabda. A Killik László női kosárlabda Magyar Kupa sorsolását hétfőn tartották Budapesten.

Mint arról már korábban beszámoltunk: a mostani évadban nem az elmúlt kilenc évben megszokott lesz a lebonyolítás. Az eltérés annyi, hogy a sorozatot, nem egymást követő három napon át rendezik meg, egy helyszínen, nyolc csapat részvételével – amit alól csak a 2021-es év volt kivétel, amikor a koronavírus miatt a három játéknap közé egy-egy nap szünetet is beiktattak, hogy minden együttes minden játékosa a saját otthonában tölthesse a meccs előtti, utáni estéket, nem pedig egy közös szálláshelyen –, az idén ugyanis csak négyes döntőt rendeznek, két nap alatt egy helyszínen, a negyeddöntőkben pedig négy gárda hazai környezetben szerepel.

A hétfői sorsolás fő érdekessége az volt, hogy melyik négy csapatnak kedvez a szerencse, hogy kik játszhatnak otthon az elődöntőbe jutásért. Az idei Magyar Kupában is nyolc együttes érdekelt, azok a csapatok várhatták a sorsolást, akik az NB I-es bajnokság alapszakaszának féltávjánál a tabella első nyolc helyén álltak (1. Sopron Basket, 2. Serco UNI Győr, 3. DVTK-Hun-Therm, 4. NKA Universitas Pécsi EAC, 5. AKSC Szekszárd, 6. E.ON ELTE BEAC, 7. Vasas Akadémia, 8. BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós).

A sorsolásnál kiemelés nem volt, az egy meccses csatákban az lett a pályaválasztó fél, amelyik együttsnek az összesorsolt ellenfelével szemben kedvezőbb volt az alapszakaszbeli féltávos helyezése.

A versenynaptár szerint a negyeddöntőket március 8-án rendezik meg, ezen párharcok győztesei pedig a március 11-12-én sora kerülő soproni Magyar Kupa négyes döntőjébe jutnak be (ez utóbbiban az első napi elődöntők után a második napon a bronz-, illetve az aranyéremért lépnek pályára a csapatok).

Kosárlabda: MK sorsolás

A negyeddöntők párosítása (egy mérkőzésen dől el a továbbjutás, az elől álló csapatok a pályaválasztók), hivatalos játéknap: március 8.

NKA Universitas Pécsi EAC – BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós

DVTK-Hun-Therm – E.ON ELTE BEAC

AKSC Szekszárd – Sopron Basket

Serco UNI Győr – Vasas Akadémia