Katarban már túljutott a félidején a világbajnokság, amely hazai üzemszünettel ajándékozta meg az NB I-es bajnokság szereplőit. Az élet persze ettől még nem váltott takarék lángra a legmagasabb osztályban érintett sportszervezetek háza táján, így a matyóföldieknél sem.

December 21-ig

A Mezőkövesd Zsóry FC-nél az őszi szezont követően november 14-től 28-ig két hét szünetet osztottak ki, majd a sárga-kékek Kuttor Attila vezetőedző irányításával láttak hozzá az erőgyűjtéshez. A csapat tagjai a munkát jelenleg is a saját környezetükben végzik, de akik arra gondolnak, hogy a fiúk ki sem mozdulnak saját otthonukból, tévednek. A képlet persze nem ilyen egyszerű, a szakvezetés ugyanis ciklusokra bontotta a felkészülést és a dolgos hétköznapokat, amely így fest: játék, pihenés, alapozás, pihenés, utazás, tréning, edzőmeccsek, főpróba, bajnoki folytatás.

A szakvezető december 21-én adja ki a keret tagjai által idénre járó utolsó szabadnapokat, hogy valemennyien családtagjaik és szeretteik körében ünnepeljenek és töltődjenek fel. Ezt január 1-ig tehetik, mert 2-án már jelenésük lesz saját edzőcentrumukban. Az árammentes napokra azért is szüksége van a futballistáknak, mert a 2022/23-as idény tavaszi szezonja régen látott nagy feladatot ró a gárdát alkotókra, akiknek ki kell harcolniuk a bentmaradást. Ez óriási vállalkozásnak ígérkezik, elvégre legalább hat csapatnál arról álmodoznak, hogy sikerül megkapaszkodniuk az élvonalban.

Török fürdő

Az MZSFC-nél hagyomány, hogy a zord időben a mezőkövesdi összkomfortot törökországi szuper körülményekre váltják és most is a korábban jól bevált gyakorlatot követik. Jelenlegi tervük szerint január 4-én indulnak Belekbe, a Földközi-tenger partján lévő, Európa-szerte közkedvelt üdülővárosba, ahol január 14-ig vegyíteni fogják az edzésmunkát a ráhangoló összecsapásokkal. Az még nem ismeretes, hogy mikor és melyik csapat ellen vívnak teszt találkozókat a minden igényt kielégítő hotelcsodák tőszomszédságában lévő füves pályákon, ellenfelet persze nem lesz nehéz találniuk, januárban ugyanis Belekben egymásnak adják a kilincset a kontinens alakulatai.

A Fradival is

A múlt szombaton egy felkészülési kilencven percet már maga mögött hagyott a fürdővárosi társaság, a sorozat második állomása december 8-án, csütörtökön 14 órától következik. Ebben az időpontban zárt kapus mérkőzés meccs keretében a szlovák másodosztálybvan az ötödik helyen álló FC Slavoj Trebisov vendégeskedik Zsóryban. A kövesdiek harmadik dobása december 21-én, szerdán a Ferencvárosi TC ellen következik, szintén hazai környezetben. Az ugyancsak nézők nélküli csatának egyelőre azért nincs kezdési időpontja, mert a zöld-fehérek vezetőedzője, az orosz nemzetiségű Sztanyiszlav Csercseszov pillanatnyilag még az Öböl-menti miniállamban zajló világbajnokságon szakkommentátorként tölti a napjait, és nélküle nem akarnak határozni a fővárosiaknál.

A mezőkövesdiek január 22-én, vasárnap főpróbáznak: otthon fogadják az egyaránt NB II-es KolorCity Kazincbarcika SC-t és a Nyíregyházi SFC-t. Keretüket két részbe bontják és a meccsük is kétszer kilencven perces lesz, majd

január 29-én jöhet az első tavaszi, NB I-es találkozójuk, ennek jegyében már nagyon várják az MLSZ időbeosztását. Ami pedig a játékosállományukat érinti: a távozók és az érkezők névsora januárban válhat ismertté. Mezőkövesden a téli holtidényben eddig általában négyen-öten mentek és jöttek, és most is ez várható. KT