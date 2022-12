Herczig Norbert és Ferencz Ramón a rali világbajnokságon indul 2023-ban. Négy magyar bajnoki cím és öt Európa bajnoki szezon után Herczig Norbert és navigátora, Ferencz Ramón 2023-ban a rally világbajnokság WRC2 kategóriájában indul.

2018-ban kezdte közös ERC pályafutását Herczig Norbert és Ferencz Ramón. A páros minden szezonjában a legjobb tízben zárta az évet, három alkalommal dobogós helyen értek célba. 2021-ben egy világbajnoki futamon, a Portugál Rallyn is elindultak, akkor még az ERC felkészülés részeként. 2023-ban egy kategóriával feljebb lép a kettős, a Rally2-es autóval elérhető legmagasabb szintű bajnokságban, a WRC2-ben indulnak.

El sem tudom mondani mennyire izgatottak vagyunk, mióta meghoztuk a döntést. Nem volt könnyű, mert számtalan szempontot kellett mérlegelnünk, de végül arra jutottunk, hogy a világbajnokságon folytatjuk - utalt a váltásra Herczig Norbert. - Ugyanazzal a megközelítéssel indulunk, mint ez ERC szereplés kapcsán, legalább hároméves programmal tervezünk. 2023-ban nem lesz eredménykényszer rajtunk, az első évben a pályákat és a közeget akarjuk megismerni. Az biztos, hogy Skoda Fabiával versenyzünk majd, és jelen pillanatban 5-6 futam szerepel a naptárunkban.

Természetesen nem csak Herczig Norbert, ha nem a navigátor Ferencz Ramón is izgatott a bemutatkozással kapcsolatban.

Nagyon várom már - kezdte Ferencz Ramón. - Előrelépést, egy újabb hosszú távú célt és egy új kihívást jelent nekem a WRC2-es szereplés. Az Eb is régi vágyam volt, és a világbajnokság is ott szerepelt az álmok között. Az elmúlt években az ERC kellőképpen felkészített minket, de azt is pontosan látom, hogy ez egy nagyságrenddel nehezebb feladat lesz, ezért is tervezünk többéves programot.

A tavalyi portugáliai versenyen már belekóstolt a csapat a világbajnokság hangulatába, így pontosan tudják mire vállalkoznak. 2023-ban azonban nem egy, hanem öt vagy hat hasonló hét vár rájuk.

Mindenképpen nagyobb kihívás lesz, mint az ERC. Már csak a versenyek hossza és gyorsaságik száma miatt is - tette hozzá Herczig Norbert. - A vb-n már egy egész hetet ölel fel a program, és a pályabejárás első pillanatától a céldobogóig koncentrálnunk kell, beosztani az erőnket és az erőforrásokat. Portugáliában tavaly elsősorban teszteltünk, de mellette sok tapasztalatot is szereztünk, így van egy kezdeti képünk arról, hogy mit kell másképp csinálnunk, mint az ERC-ben. A versenytársak ismerősek, szinte mindegyikükkel versenyeztünk már együtt, így pontosan tudjuk, hogy mennyire magas színvonalú a mezőny.

A páros a Horvát Ralin kezdi meg a szezont áprilisban, majd a Portugál Rally, a Szardínia Rally, az Acropolis Rally és a Közép-Európa Rally az az öt verseny, amelyen biztosan elindulnak. A csapat gőzerővel dolgozik azon, hogy megteremtse a hátteret ahhoz, hogy további egy vagy két futamon részt tudjanak venni.

Folyamatosan keressük a partnereket, hogy legalább egy hatodik versenyt be tudjunk illeszteni a naptárunkba. Ugyanakkor fontos az is, hogy megfelelő teszt programmal készüljünk a futamokra - jelentette ki Herczig Norbert. - Nagyon örülök, hogy a 2023-as naptárban ott van a horvátországi és az új közép-európai forduló, mert így a magyar szurkolók előtt is tudunk versenyezni.

Ferencz Ramón azt is érzékeltette, hogy mennyivel nagyobb feladat a világbajnokságon versenyezni, a navigátornak is jóval több dolga lesz ezeken a rallykon.

Ugyan csak egy nappal hosszabb a verseny, a gyorsaságik össztávja pedig harmadával több, ám a navigátoroknak kétszer annyi munkát jelent. A mérleg másik oldalán cserébe egy jó WRC2 szereplés nekünk is, a csapatnak is és a támogatóinknak is óriási érték és elismerést jelent - tette hozzá a navigátor.

2018-ban bizonyos tekintetben úttörőként kezdte az ERC programját Herczig Norbert és Ferencz Ramón, és ma már több magyar páros is ott van a sorozatban, aminek újra lesz fordulója 2023-ban. A világbajnoki szerepléssel hasonló reményei is vannak Herczig Norbertnek.

Régi álma a magyar ralisportnak egy vb futam vagy legalább néhány hazai gyorsasági szakasz megrendezése. Picit reménykedünk abban, hogy az Eb-hez hasonlóan most is segíthetünk a cél elérésében. Azt mindenképp megígérhetem, hogy nyitott szemmel járunk majd a világbajnoki futamokon, és azokat az ötleteket, jó gyakorlatokat, amelyek segíthetnek a magyar ralinak, elhozzuk és megosztjuk a döntéshozókkal - fogalmazott a versenyző. - A döntés megszületett, de ahogy mondtam, még a munka még nem fejeződött be. Keressük a hátteret a további versenyekhez és a tesztekhez, és az autót illetően is csak az a biztos, hogy Skoda Fabiával indulunk. A legvalószínűbb, hogy a Skoda Fabia Rally2 evo-val kezdjük a szezont, és ha a látjuk, hogy az új Skoda Fabia RS Rally2 mennyire gyors, mennyire biztos az alkatrészellátás, és a támogatói hátterünk is lehetővé teszi, akkor akár év közben is elképzelhető, hogy az új modellre váltunk.

Forrás: srth.hu

A WRC2-es szerepléssel lezárul egy korszak a páros és a csapat életében, és ilyenkor illik mérleget vonni. Az ERC-től számtalan emlékezetes pillanatot, rengeteg tapasztalatot és élményt kapott Herczig Norbert és Ferencz Ramón.

Nagyon köszönöm mindenkinek, akik végig kísértek minket ezen az öt éven. A szurkolóknak, a csapattagoknak, a támogatóknak, a sorozat szervezőinek, és a hazai rali azon szereplőinek, akik mindvégig hittek bennünk és támogattak minket. A világbajnokságon is mindent megteszünk azért, hogy méltóképp képviseljük Magyarországot, a magyar autósportot és azokat, akiknek szívügye a rally – fejezte be Ferencz Ramón.

A 2023-as rally-világbajnokság 13 futamból áll. Az európai versenyek mellett Mexikóban, Kenyában, Chilében és Japánban rendeznek versenyt. A WRC2 kategóriában a nevezők maximum hét fordulóban indulhatnak, ebből a legjobb hat eredményt veszik figyelembe a szezon végén.