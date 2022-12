GreenPlan-VRC Kazincbarcika – Debreceni EAC 2:3 (17, -21, -19, 20, -14)

Kazincbarcika, 300 néző. V.: Bátkai-Katona, Rácz G.

GreenPlan-VRC Kazincbarcika: JUHÁSZ P. 13, Moraes 5, PAEZ 4, Péter B. 10, CSOMA 20, Reffatti 14. Csere: Kiss M. (liberó), Szabó D. 7, Tarabus 1, Warzywoda, Péter M. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Debreceni EAC: MORET 7, CESAR 22, ALMORA 21, KISS I. 9, Tóth A. 6, Bagics 6. Csere: Bán (liberó), Imre T. Vezetőedző: Fodor Antal.

Toronyai Miklós: – Sajnálom, hogy első szett után bealudtunk, és egy picit csökkent a figyelmünk, és ezzel belehoztuk a meccsbe a Debrecent. A második szettben hét szerva rontással, és azokkal a nyitásokkal, amik könnyűek voltak, felhoztuk az ellenfél fogadásait. Ez nem tett jót nekünk, és bár próbáltunk cserékkel operálni, hellyel, közzel, így, úgy sikerült is, de ez a mai teljesítmény csak 1 pontra volt elég. Csalódott vagyok, de menni kell tovább.

Fodor Antal: – Ez a győzelem rendkívüli siker, hogy jó meccset játszunk, abban csak reménykedtünk. Részünkről feszülten indult a mérkőzés, aztán ugyanez a Barcikában is benne volt. Mi a csapat küzdeni tudásából merítettünk erőt, és úgy érezem, hogy megérdemelten nyertünk, mert ha a két csapat teljesítményét összevetjük, úgy vélem, hogy nem voltunk gyengébbek. Nagyon örülünk a sikernek, elégedett vagyok a csapattal, csak dicsérni tudom a fiúkat. Már csak azért is, mert történelmi győzelmet arattunk, most először sikerült nyernünk Barcikán.

