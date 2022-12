Büki Ádám, a Miskolci Honvéd SE válogatott versenyzője – a hazai hószegény, „mostoha” időjárás ellenére – rendíthetetlenül gyakorolja két fő sportágát, a biatlont és a sífutást. Áprilistól már napi 8 óra munka mellett, de továbbra is az elmúlt évek lelkesedésével készül a versenyekre. Még nem adta fel álmát, hogy – több miskolci kiválóság után – ő is téli olimpikonként képviselhesse hazánkat.

– Tavaly nyáron végeztem a Budapesti Corvinus Egyetem sportközgazdász mester szakán – fogalmazott Büki Ádám. – Ezután fél év volt hátra a 2022-es pekingi téli olimpiáig, így mivel láttam némi esélyt a kijutásra sífutásban, megpróbáltam megragadni a lehetőséget, ezért nem kezdtem el azonnal dolgozni. A legnagyobb bánatomra nem jött be a tervem, ráadásul, sajnos, nem a válogatóversenyeken dőlt el az olimpiai kijutás. Az egyetlen verseny, ahol összemértük magunkat a többi olimpiára esélyes versenyzővel, az a szezon végi sífutó országos bajnokság volt – az olimpia után – amelyen második helyezést értem el. Mindezt úgy, hogy az első körben belekerültem egy esésbe, végül a 15 kilométeres távon 1 perc 8 másodperc hátrányom volt az olimpiai induló mögött. A sífutó világkupa kvalifikációs szintjét viszont sikerült megfutni, így rajthoz állhattam a lillehammeri és a davosi világkupán. Biatlonban a nagyon szigorú követelmények és a szabadkártyákért folyó kiélezett verseny miatt magyarként esélyünk sem volt az olimpiai kvalifikációra.

Egy pontra

Büki Ádám biatlonban a szezon utolsó versenyén élete legjobb eredményét produkálta. A ridnauni IBU kupán elért 64. helyével, az érte kapott 151,11 IBU kvalifikációs pontjával mindössze 1,11 (!) ponttal maradt el a biztos 2023-as világbajnoki indulási szinttől, ami motivációt adott számára a folytatásra.

– A biatlon világbajnokságra kétféleképpen lehet kvalifikálni – folytatta a miskolci sportoló. – Az egyik, hogy egyszer 150 IBU-pont alatti eredményt ér el valaki, a másik, hogy három versenyen 180 pont alatti átlagot teljesít. Utóbbi az, amiért jelenleg küzdök. Április óta már munka mellett készülök. Óriási szerencse ért, mert a Dockyardnál éppen üresedés volt junior marketing menedzser pozícióban, így nem kellett sokáig keresgélnem. Hálás lehetek, mert a munkahelyemen támogatják, hogy sportolok. Persze nem tudok minden külföldi, havas edzőtábort és versenyt vállalni így sem, hiszen rettenetesen sűrű a szezon. A versenynapokra szabadságot kell kivennem, azok száma pedig véges. Azt hiszem ezen a téren sikerült a maximumot kihozni az idei évből, mert így is 31 versenyen tudtam részt venni, köztük a nyári biatlon világbajnoksággal, a skyrunning vb-vel, ahol a vertikál versenyszámban 37. lettem, és a biatlon Európa-bajnoksággal.

Optimális edzésmennyiséggel

Büki Ádámtól megtudtuk azt is, hogy az alapozás elején viszonylag sok futást és futóversenyt is beiktat a felkészülésbe. Mivel az egyik főszponzora, a Dynafit terepfutóként támogatja, ezért évente egy-két ilyen, nagyobb nemzetközi versennyel is tervez. Elsősorban persze helyszín, táv és időpont függvényében, hogy ne zavarjon bele nagyon a téli felkészülésébe.

– Budapestre költözve, napi 8 óra munka mellett már nincs annyi időm edzeni, mint korábban, hogy az évi 600-700 edzésóra összejöjjön, így idén emiatt az 500 órát fogom megközelíteni – mondta Büki Ádám. – Ennek ellenére sikerült találnom egy optimális edzési mennyiséget, amivel szinten tudom tartani magam, a nyári felkészülés során pedig talán még fejlődni is tudtam. Október óta sajnos elég sokat voltam beteg és még mindig várok pulmonológiára időpontra, hogy kivizsgáljanak, hogy mi okozhatja a hosszan elhúzódó betegséget, ezért a 2022/23-as szezon nem indult túl jól számomra, pedig még így is volt néhány olyan tréningem ősszel, ami nagyon biztató volt, hiszen sikerült felülmúlni az előző évek legjobb edzéseit.

Két vb és az olimpia

A miskolci sportoló edzéseit részben Szőcs Emőke, a biatlon válogatott szövetségi kapitánya irányítja, aki az utazások és edzőtáborok megvalósításában is segíti Büki Ádámot. Az itthoni edzésprogram további részét a nehéz tervezés miatt magának állítja össze. A kiváló lehetőségeket kínáló Bükkben akkor tud csak készülni, amikor hazalátogat Miskolcra, a szüleihez.

– A 2023-ban folytatódó szezonra az a fő célom, hogy kijussak a biatlon világbajnokságra és amennyiben belefér, akkor a sífutó világbajnokságra is – vázolta elképzeléseit Büki Ádám. – Ha az élet úgy hozza, hogy munka mellett végig tudok csinálni még egy olimpiai ciklust, akkor sífutásban újra szeretnék harcolni az ötkarikás indulásért!