A korábbiakhoz képest nagyon sok mindent másképp kellene csinálni a hazai autósportban, mint eddig. Legalábbis így gondolja Holczer Dániel, aki hosszú ideig volt a miskolci Balogh János navigátora, versenyzőtársa. Korábban más felállásban számos magyar - és nemzetközi futamon szerepelt sikeresen, de sportbíróként, sportfelügyelőként és volt elnökségi tanácsadóként is számíthatott rá a magyar rali és az MNASZ. Holczer Dániel a megújulás érdekében, összeállított egy nyolc pontból álló csomagot, amelyet egy interjú sorozatban igyekszünk vele részleteire bontani. A ötödik részben a rendezvényekről, vagyis a versenyekről beszélgetünk.

Csupán pénzkérdés a jó rendezvények, jó versenyek megszervezése, lebonyolítása?

Ez természetesen nem csak pénz kérdése, de szerencsére rendezővel jól áll az MNASZ. A Kelet-Autósport kiválásával az egypólusúvá vált rali rendezői rendszerben, most bizonyíthatnak azok, akik az elmúlt években nem, vagy keveset kaptak szerepet. Ugyanakkor mivel gyakorlatilag egy rendező gárdája maradt a ralisportnak, nagy érdeklődéssel várom, hogy az MNASZ hogyan tudja majd üzemeltetni ezt a rendszert. Ameddig ez igy áll, mindenképpen költséges lesz, de szerencsére vannak olyan bíztató jelek, hogy az egypólusú rendszer megváltoztatása tényleges cél lehet. A megoldás folyamatban van, és az új rendezők bevonásával néhány éven belül újra kialakulhat egy reális és egészséges versenyhelyzet a rendezők között is.

A hazai ralinak vannak fix, állandó helyszínei, hiszen földrajzi szempontból adottak a gyorsasági szakaszok. Ezeket a lehetőséget mennyire merítette ki a sportág?

Vannak olyan helyszínek, ahol mind a mai napig szívesen látott vendég a rally. Vannak olyan kultikus helyszínek is, amelyek mind a mai napig a rally otthonai, és vannak olyan helyszínek is, ahol az elmúlt években ilyen-olyan okokból kifolyólag elromlott a sportág renoméja. Amennyiben jól működik a sportdiplomácia, és az MNASZ kellő érdekérvényesítéssel rendelkezik, akkor a határ a csillagos ég.

A helyszínek, versenyközpontok szempontjából mennyire van szükség vérfrissítésre, vagy ezzel szemben állva a tradíciók őrzésére?

Fontos lenne a tradicionális versenyek visszaállítása. Ezek közül a legfontosabb a murvás versenyek feltámasztása, nem csupán versenyzői szempontból. A Szombathely környéki pályák nagyon hiányoznak, de megoldható lenne egy Kisbér környéki murva verseny is. Ezeken dolgozni kell, hogy az elrontott renomét vissza lehessen állítani, és hosszútávon, kiszámítható helyszínekkel, látványos versenyekkel tudjanak számolni a benevezett párosok és a nézők egyaránt.

A mai világban mi lehet a legnagyobb segítség a rendezők felé?

Megint az anyagi erőforrásokhoz kell visszakanyarodni, mert ha pénz van, akkor gyakorlatilag van minden. A tréfát félretéve: nagyon fontos lehet az infrastrukturális és engedélyezési költségek kompenzálása és a megfelelő szakembergárda biztosítása is.

Európa bajnoki (ERC) futamot többször is rendezett hazánk a Zemplénben és jövőre ismét bekerült a magyar futam a versenynaptárba. Ez mennyire nagy eredmény, és lehet-e esetleg erről a szintről feljebb lépni?

Mindenképpen komoly eredmény, amire nagyon kell vigyáznunk. Elsődleges célként, prioritásként kell kezelni az ERC futam ügyét, hiszen újra megkaptuk a lehetőséget. Most viszont nem lehet hibázni. Ha tudunk bizonyítani, megnyílhat az út a rali világbajnoki futam rendezésének irányába. Szerencsére vannak ilyen irányú ambíciók, és ez nagyszerű dolog. Ehhez azonban fejlődnünk kell mind technikai, mind sportszakmai szinten. Egy-egy ilyen rendezvény lebonyolítása ugyanis nagyon komoly logisztikai feladat, és jóval nagyobb tehertétel a rendező számára is. Kemény munkával azonban meg lehet csinálni.

Hat-hét, esetleg nyolc rendezvényt bír el jelenleg, ebben a gazdasági környezetben a magyar rali?

Ezt nem az én tisztem eldönteni, de a véleményem az, hogy a jelenlegi versenyzői és rendezői létszám mellett hat ORB, valamint hat Rally2-es rendezvény is elég lenne. Ezeknek viszont kétnapos, komoly versenyeknek kellene lenniük, a szurkolók és a vendégéjszakák miatt. Emellett azonban szükség lenne újításokra, látványos dolgokra is, mint például az éjszakában, sötétben történő versenyzés.

Hogy látod a kisebb sorozatokkal, gondolok itt a sprint futamokkal kapcsolatos versenyrendezési környezet alakulását?

Itt van nézeteltérésem a rendezésben érdekelt sporttársakkal, de ez nem feltétlenül baj, mert az értelmes és komoly viták viszik előre a világot. Nyilván érthető az ő álláspontjuk is, hiszen minél nagyobb bevételre szeretnének szert tenni. Na, de milyen áron? Azon a nagyon egyszerű állásponton vagyok, hogy az MNASZ-nek az FIA trendeket kell követnie, és be kell tartani a törvényi előírásokat. Ez azt jelenti, hogy az MNASZ versenyrendszere fekete vagy fehér. Nincs közép út. Az MNASZ az FIA tagja, felesleges kockáztatni a nemzetközi megítélésünket, főleg a jelenlegi nemzetközi sportdiplomáciai helyzetben. A versenyzők biztonsága tekintetében nem ismerek kompromisszumot, tehát csak a fehér jöhet szóba. Ezzel persze lehet vitatkozni, de sajnos a szomorú tény az, hogy a legkomolyabb biztonsági felszerelések használata ellenére is, az elmúlt majd három évtizedes MNASZ tagságom ideje alatt, el kellett temetnünk néhány versenyzőtársunkat. Ilyenkor döbbenünk rá valójában, hogy milyen veszélyes sport a miénk. Tudjuk, tisztában vagyunk vele, de csak akkor szembesülünk, ha a baj megtörtént. Éppen ezért a mindent meg kell tennünk a biztonság érdekében.