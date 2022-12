Triatlon. Az ötkarikás álmokat szövögető budapesti Peszleg Dominika, valamint a tiszaújvárosi triatlonos csapatot erősítő, újdonsült U23-as világbajnoki ezüstérmes Kiss Gergely vehette át idén az „Ifj. Márkus Gábor Alapítvány a Magyar Triatlonsportért” (IMGA) elismerést.

A díjátadó ünnepséget, melyen a ,,befutók” anyagi támogatásban is részesültek, a múlt szombaton, a tiszaújvárosi Sportcentrumban tartották meg.

A megjelenteket elsőként Péter Attila, az alapítvány kuratóriumának tagja üdvözölte. Az 1998 nyarán vétlen közlekedési balesetben elhunyt kiváló tiszaújvárosi triatlonos, ifj. Márkus Gábor emlékére 1999-ben létrehozott alapítvány azzal a céllal létesült, hogy segítse a magyar triatlonsport fejlődését, népszerűsítését, továbbá, hogy biztosítsa a tehetséges ifjú triatlonosok támogatását. Az alapítvány kezdettől fogva pályázati úton nyújt segítséget a 23 éves, vagy ennél fiatalabb sportolóknak, azoknak, akiket adott évi teljesítményük alapján a kuratórium tagjai erre érdemesnek találnak. A névadóról, a sportág ötkarikás bemutatkozását jelentő 2000-es Sydney-i olimpiai indulásra is esélyes, példaértékű sportolói és emberi tulajdonsággal rendelkező Ifj. Márkus Gábort a róla készült kisfilmből azok is megismerhették, akiknek erre – életkoruknál fogva – eddig nem volt lehetőségük.

Másodikként Márkus Gergely, a kuratórium elnöke szólt az egybegyűltekhez, miután köszöntötte a jelenlevőket, köztük az alapítókat képviselő dr. Fülöp Györgyöt, Tiszaújváros polgármesterét, Szegedi Attilát, a Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) főtitkárát, Lehmann Tibort, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjét, egyben az MTSZ szakmai-alelnökét, Koscsó Lajost, Magyar Lajost és Suhajda Józsefet. Megtudhattuk, hogy az alapítvány legnagyobb támogatója továbbra is Tiszaújváros önkormányzata, melyért külön köszönet jár, de kijár a köszönet az adójuk 1 százalékát felajánlóknak, valamint a Tiszaújvárosi Triatlon Klubnak és a további szponzornak is. Márkus Gergely ezt követően röviden szó esett az idei pályázatokról, majd a kuratórium tagjainak döntéséről.

A díjazottak

Az országos díj kategóriában a fővárosi Peszleg Dominika pályázatát ítélték támogatásra érdemesnek. Dominika hosszú évek óta tagja a korosztályos válogatottaknak, aquatlonban és duatlonban is Eb-bronzérmesnek mondhatja magát, míg triatlonban idén top10-es kontinentális eredményei vannak.

– Nagyon hálás vagyok az alapítvány díjáért, amely megtiszteltetés számomra – mondta a 21 esztendős Peszleg Dominika. – Szeretném ezt mind jobb eredményekkel meghálálni. Biztos vagyok benne, hogy a díjjal együtt járó anyagi támogatásnak is komoly része lesz abban, hogy elérjem fő célomat: a közeli ötkarikás játékok egyikén képviselhessem hazánk színeit.

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzői közül a november végén, Abu-Dhabiban, az U23-as triatlon világbajnokságon ezüstérmes, a szezon közben több más eredménye mellett felnőtt elit Európa-kupán érmes Kiss Gergely teljesítményét tartották a legfigyelemreméltóbbnak az érintettek.

– Megköszönve ezt a nagy elismerést, hálás vagyok, amiért a tiszaújvárosi csapat tagja lehetek, és ezért is, hogy a kezdettől fogva nagyon sok segítséget kapok – hangsúlyozta Kiss Gergely. – Szeretnék a jövőben is tiszaújvárosi polgár lenni, hiszen nagyon jól érzem itt magam.

A nettó 500 ezer, illetve nettó 200 ezer forintos anyagi támogatással együtt járó díjat a hétköznapokban a Nemzetközi Triatlon Szövetség sportigazgatójaként Lausanne-ben dolgozó Márkus Gergely adta át a sportolóknak.

A hagyományosan bensőséges hangulatú programon részt vett dr. Márkus Gáborné Judit asszony, Márkus Balázs, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnökségi tagja, és Lipták Tamás, az MTSZ szakmai igazgatója is.

Az esemény hivatalos – a kötetlen beszélgetés előtti részét – dr. Fülöp György zárta le. A polgármesteri hivatal első embere ezúttal sem mulasztotta el, hogy megemlékezzen dr. Márkus Gáborról, a tiszaújvárosi triatlonsport alapítójáról, a világkupa és a nagyhét elindítójáról, majd gratulált Kiss Gergelynek a világbajnoki ezüstérméhez. A polgármester végezetül biztosította az alapítványt, hogy jövőre is számíthatnak a Tiszaújvárosi önkormányzatának a támogatására.