A Bragato-Nagy páros C-2 500 méteren ráhajt az olimpiai kvótára.

Kajak-kenu. Az eddigi legjobb évadán van túl Bragato Giada, a Tiszaújvárosi KKSE sportolója, aki 2022-ben női kenuban – többek között – három bronzérmet szerzett a kanadai világbajnokságon, illetve a németországi Eb-n egyszer a dobogó második, egyszer pedig az első fokára állhatott fel társával, Nagy Biankával (MVM Szegedi VSE). A Tisza-parti klub lapátosa ,,ennek megfelelően" szinte ünnepségről ünnepségre járt az utóbbi hetekben, napokban, ezek közül talán az volt a legnagyobb elismerés a számára, számukra, hogy a szövetség döntése alapján az ,,Év női versenyzői" lettek, pályafutásuk során először.

– Természetesen örülök annak, hogy ilyen jól sikerült a 2022-es év, hogy ez volt eddig a legjobb szezonom – mondta lapunknak Bragato Giada. – Amikor részt veszek egy díjátadón, eszembe jut a napi munka, hogy mennyi mindent kellett elvégezni, maximális odaadással, a ,,szenvedés", ami önmagában még nem garancia semmire. Igazából megtanultam, hogy miként tekintsek pozitívan a tréningekre, akkor is, ha esetleg nehezebb időszakom van. Óriási megtiszteltetés az MKKSZ döntése, s hogy az egyik autós cégnek köszönhetően Biankával mindketten kaptunk egy-egy gépkocsit. Ez ugyan a miénk, viszont az elismerés nem csak nekünk jár, a jó eredményeknek sok összetevője van. Nem tartanék itt, ha nem lennének olyanok a körülmények, amilyenek, ha nem lenne olyan edzőm Krucsai ,,Jocó" személyében, amilyen... Nagy-nagy köszönet jár a csapattársaknak, a klubnak, a tiszaújvárosi önkormányzatnak, a masszőrnek, a gyórgytornásznak, a családnak, a barátoknak... Igazából minden esztendő elején a fejlődést tűzzük ki célként, mi mást is lehetne, hiszen még csak 23 éves vagyok. 2022 abban a tekintetben volt egy picivel nehezebb, hogy egy hónapig csúcsformában kellett lenni, merthogy jöttek sorban a versenyek, nem volt idő szünetre. Korábban nem kellett ilyen ritmusban dolgoznom, folyamatosan ,,top formában" lennem. De ezt is megcsináltuk, jó tapasztalat volt. Azt is meg kellett oldani, hogy edzőm nem mindhová tudott eljönni velem, de telefonon mindig egyeztettünk, igaz, már csak bizonyos apróbb dolgokat, mert a munkát előtte elvégeztük, s hittünk abban.

Edzőtábor Dél-Afrikában

Bragato Giada hozzátette, úgy érzi, erőben, fizikumban többet nemigen lehetett kihozni a szeptemberben zárult évadból. Megemlítette, hogy a szegedi U23-as világbajnokságon két döntőben volt érdekelt, s a kettő között alig egy óra volt. Előbb ötszáz párosban nyert Nagy Biankával, majd ezer egyesben harmadik lett, rossz időben, szakadó esőben, a két futam között még átmelegedni sem volt ideje...

– Krucsai József úgy látja, a rajtom sokat javult a korábbiakhoz képest, de még mindig lehet rajta mit csiszolni. Ugyancsak jelentős volt az előrelépés teherbírás terén, illetve azt mondják, tökéletes pálya nincs, úgyhogy meg vannak a feladatok jövőre is – árulta el Bragato Giada, aki óriási eredmények tartja, hogy meg tudták verni az itthon addig egyeduralkodónak számító Balla Virágot és Takács Kincsőt. – Biztos vagyok abban, hogy ők is nagyon oda fogják magukat tenni 2023-ban, összetérdelnek újra, és emellett nagyon figyelni kell a fiatal korosztályra. Ez rendben van, igazán erősnek egy erős mezőnyben lehet lenni, állok, állunk mindenfajta kihívás elé.

A TKKSE élversenyzője hangsúlyozta, a páros továbbra is prioritás, de az egyes számokat sem engedik el, az is elengedhetetlen ahhoz, hogy a kettesük jól menjen.

Bragato Giada egy hónapot teljes pihenéssel töltött, aztán októberben hozzálláttak mesterével az alapozáshoz. Ebben szerepelnek kondicionális foglalkozások, futás, tanmedence, ergométeres evezés, stb...

– Hiába az ünnep, nagy kihagyás, nagy leállás nincs. Még december 24-én is lesz egy reggeli edzés, aztán következik két nap szünet, 27-én pedig Hajdúnánáson veszünk részt karácsonyi evezésen – közölte az újvárosi kenus, akitől megkérdeztük, hogy számára mit jelent a karácsony: – Egy különleges ünnep, az egyetlen amikor itthon tudok lenni, nem kell rohanni sehová. Mint bárki más, én is lelassítok, átgondolom azt, mi volt az évben. Enni bármit lehet, persze odafigyelve, mértékkel, tudom, tudjuk, hogy nem a sok bejglitől fogunk jól menni.

Nemsokára beköszönt az új esztendő, amivel kapcsolatban Bragato Giada az alábbiakat sorolta.

– Február közepén elutazom 3 hétre Dél-Afrikába, edzőtáborba, ez ami most biztos, addig itthon készülünk. Utána az lesz a feladat, hogy tudjunk páros edzéseket csinálni Biankával, olyan helyen, ahol van erre megfelelő pálya, vagy Szegeden, vagy Szolnokon. Aránylag hamar fog indulni a következő évad, lesz egy korai Világkupa-válogató, az Európa-bajnokságot a júniusi krakkói Európa Játékok keretében rendezik meg, a világbajnokságot pedig augusztusban Duisburgban. Ez utóbbi kvótaszerző a 2024-es párizsi olimpiára, ahová egy ember csak egy kvótát szerezhet. Az ötszáz párost nagyon akarjuk... MI