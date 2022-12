A labdarúgó NB II őszi utolsó, 20. fordulóját rendezik meg a hét végén. A KolorCity-Kazincbarcikai SC együttese vasárnap 13 órától alsóházi rangadót játszik, idegenben, a Dorogi FC otthonában. Az elmúlt két meccsen bár győzni nem sikerült, szerzett két pontot – az MTK Budapest elleni 3-3-nak, valamint a szentlőrinci 1-1-nek köszönhetően – az észak-borsodi alakulat. Mit mondott a legutóbbi iksz után a csapat tagjainak az öltözőben? – kérdeztük Varga Attila vezetőedzőt.

– Mind a két mérkőzés után megdicsértem őket, főleg a felelősségvállalás és a céltudatosságuk miatt – válaszolta a szakvezető. – Mindenki vállalta önmagát és bármi történt is a találkozón, soha nem adták fel, zavarok esetén is tartották a fókuszt, nem zökkentek ki és bátran dolgoztak ahogyan megbeszéltük, ahogy kértem.

Nem volt téma

Három hete volt egy ígérvénye a trénernek: 3 meccs, legalább 4 pont, ellenkező esetben feláll a kispadról. Ez teljesíthető, de egy újabb döntetlen nem elég, nyerni kell... Kíváncsiak voltunk arra, mennyire nyomasztja ez a tény, illetve milyen hatással volt a heti munkára. Gyakorlatilag - lecsupaszítva a tényeket - a játékosok kezében, lábában, fejében van Varga Attila sorsa...

– Egyáltalán nem volt téma ez a klubbon belül, semmilyen hatása nem volt a heti munkára – közölte a KC-KBSC vezetőedzője. – Képesek vagyunk viccelődni és jól érezni magunkat az edzéseken, még ha kiélezett is a helyzet. Továbbra is mérkőzésről-mérkőzésre kell haladnunk. A héten tudtunk a munkafolyamatokra és a különbféle egyéni szempontokra, hibajavításokra koncentrálni. Nehéz jóslatokba bocsátkozni, ez most egy nehéz helyzet, de egy motivált, határozott csapatot látok, amelyben meg van a hit és a kellő nyugalom ahhoz, hogy megbirkózzon a félszezon utolsó feladatával.

Természetesen megkérdeztük, hogy mire számít a hazai pályán játszó, a kiesés, az osztályozó elkerülése ellen küzdő Dorogtól, akik ellen a nyáron jól rajtoltak (a Barcika akkor 2-0-ra győzött).

– Egy erős, stabil és harcos ellenféllel találkozunk – hangsúlyozta Varga Attila. – Más stílust képviselnek, mint a szezonnyitón. Jó játékosaik vannak és veszélyes kontrákat vezetnek. Egy komplett együttesről beszélünk, a labdával is jól kell majd bánnunk ellenük, de figyelnünk kell a szervezett védekezésre is.

boxba1

Várható kezdő

A KBSC-nél Dvorschák és Szekszárdi műtét után van, Nagy J., és Csatári viszont letöltötte eltiltását. A KC KBSC várható kezdőcsapata: Megyeri II. G. – Szemere, Ur, Horváth M., Süttő – Nagy J., Csatári – Ádám F., Szabó B., Kurdics – Pálinkás(Takács).