Labdarúgás. Az ősz talán legfontosabb meccsére készülődött az NB II-es barcikai csapat, ugyanis Dorogon mindenképpen győzniük kellett ahhoz, hogy a folytatásban, a tavasszal is Varga Attila legyen a vezetőedző. Amint az ismert, a tréner három fordulóval az éves zárás előtt olyan vállalást tett, hogy minimum 4 pontot gyűjt, ellenkező esetben távozik az észak-borsodi alakulat kispadjáról. A vasárnap fellépés előtt a négyből kettő volt meg, két döntetlennek köszönhetően, így nagyon nagy tétje volt az összecsapásnak, amelyen a tabella végén, utolsó helyén posztoló Dorognak is kellett volna a siker. A házigazdák délelőtt olyan hírt posztoltak közösségi oldalukon, hogy figyeljék szurkolóik a híreket, merthogy az elmúlt napok csapadékos időjárása okán esetleg, nem biztos, hogy sor kerül a meccs megrendezésére. Szerencsére aztán kivonulhattak a csapatok a küzdőtérre. A vendégeknél három változás történt a kezdőcsapatban az előző heti, szentlőrinci tizenegyet illetően, kikerült Szabó B., Pálinkás, illetve Puska, míg bekerült Nagy J., Csatári, valamint Székely D.

Hátrány, aztán előny

Aki arra számított, hogy majd jól elkóstolgatják egymást a csapatok az első játékrészben, legalábbis az elején, az tévedett. Ugyanis már a 2. percben megszerezte a vezetést a Dorog: egy hatalmas hazai bedobás egészen a barcikai ötös sarkáig szállt, ahol az érkező Gyurácz a bal alsóba fejelte a labdát, 1-0. A vendégeket azonban a hátrány nem törte meg, aminek meg is lett az eredménye, a 7. percben Nagy J. bal oldali szögletét követően középen Süttő emelkedett a legmagasabbra és hét méterről a léc alá fejelte a labdát, 1–1. A 19. percben aztán fordított a borsodi csapat, amikor is egy bedobást követően Ádám F. vezette középre a labdát, majd a 16-oson belülre ívelt, ahol Kurdics a kilépő Borsos felett a kapuba fejelt 8 méterről, 1–2. Az ez utáni percekben mezőnyben folyt a játéktéren, komolyabb helyzet egyik csapat előtt sem adódott. A félórába lépett az óra, mikor Ádám F. 23 méterről nagyszerűen lőtt kapura, a tehetetlen Borsos mellett a jobb kapufán csattant a labda. A KBSC kifejezetten jól futballozott, így a vezetése megérdemelt volt az első félidőt követően.

A második játékrészben előbb Süttő próbálkozását lehetett feljegyezni, majd Megyeri II. G. volt a helyén Sztojka szabadrúgásánál. A 71. percben egy barcikai szögletet követően kontrázott a Dorog, Szerencsi passza után Sztojka került ziccerbe, de Megyeri II. G. jó ütemben lépett ki a kapuból és elakadt benne a lövés. Ezután kevés lehetőség volt a felek előtt, vélhetően emiatt is jöttek a cserék, a Dorog legalább egyenlíteni akart, a Barcika meg tartani a vezetést. A 86. percben dulakodás alakult ki a pályán, a szituációt követően a Pálinkás ellen szabálytalankodó Kárásznak azonnal a piros lapot mutatta fel a játékvezető, míg Pálinkásnak a sárga kártya villant. A kilencven perc után még 8 perc ráadás jött, a 90+6. percben egy jobbról beívelt labdát a hosszún érkező Magyari lőtt kapura, Megyeri II. G. viszont bravúrral védett.

A Barcika tehát újra nyert, a lehető legjobbkor, a játékosok 12, sikertelenül megvívott mérkőzés, szeptember 4. után érezték ismét a győzelem ízét. És nem mellesleg dolgozhatnak továbbra is edzőjükkel.

Dorogi FC – KolorCity Kazincbarcikai SC 1-2 (1-2)

Dorog, 300 néző. V.: Kovács J. (Rózsa, Szabó D.).

Dorog: Borsos V. – Barna G. (Magyari Sz., 46.), Kárász, Kovács O., Gyurácz, Papp M. – Lénárt, Sztojka, Szedlár (Paudits, 73.) – Szerencsi (Albert Á., 73.), Szalai J. (Vígh Á., 62.). Vezetőedző: Marián Sluka.

KBSC: Megyeri II G. – Szemere B. (Székely K., 82.), Ur, Horváth M., Süttő – Nagy J., Hleba (Heil, 80.) – Csatári, Ádám F. (Pálinkás, 79.), Kurdics (Kállai Z., 90+4.) – Székely D. (Lippai T., 90+4.) Vezetőedző: Varga Attila.

Sárga lap: Szemere (4.), Süttő (45.), Csatári (71.), Pálinkás (86.).

Gólszerző: Gyurácz (2.), ill. Süttő (7.), Kurdics (19.).

Kiállítva: Kárász (86.).