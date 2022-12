Putnok FC – Sényő-Carnifex FC 1-2 (0-2)

Putnok, 100 néző. V.: Szigetvári.

Putnok: Pápai – Gellén, Dobrovolszki, Nemes, Nádimov (Fülöp), Galacs, Nagy Zs. (Katona), Sramkó (Sághy), Buda, Csiki, Vajda (Komári). Edző: Szala Ákos.

Sényő: Szondi – Klepács, Fenyőfalvi, Márton, Kapacina K. (Toldi, Nagy Z.), Jócsák, Schmidt, Sztankó, Kapacina V., Vámos (Barta), Orosz M. Edző: Imrő László, Fiumei Viktor.

G.: Buda, ill. Kapacina V., Márton. Jók: senki, ill. Szondi (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Szala Ákos: – Sokadik meccs óta a helyzekihasználás a problémánk. Régóta játszunk a tűzzel, de ma bármilyen ziccerbe kerültünk, sajnos kimaradt. A mérkőzés folyamán teljesen felborult a pálya, óriási fölényben futballoztunk a mérkőzés egészében, ám beigazolódott a futball örök szabálya, hogy a focit gólra játsszák. Hatalmas bravúrjai voltak az ellenfél kapusának és kapufáink is voltak, csalódott vagyok az első félidei játék miatt.

Imrő László: – Putnokon még soha nem vesztettünk, ezen most sem változtattunk! Így ezzel a szép győzelemmel és három ponttal kezdtük a tavaszi idényt.

BKV Előre – Diósgyőri VTK 1-0 (1-0)

Budapest, 150 néző. V.: Lovas.

BKV Előre: Horváth G. – Forgács, Szabó N., Kubó (Kilin), Szabó Á., Csanálosi, Fördős, Kőrösi (Zoboki), Tóth Sz., Gyurkó, Tóth D. Edző: Albert Flórián.

DVTK tartalék: Bánhegyi – Mrva, Ivánka, Radics, Papp M. (Hetyei), Illés (Fekete), Bencsík, Jurek, Szőke (Vincze D.), Balázs P. (Ferencsik), Vajda. Edző: Vincze Richárd.

G.: Kubó. Jók: az egész csapat, ill. Jurek, Ivánka.

Albert Flórián: – Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, előzetesen is tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk. A DVTK ugyanis kapott visszajátszó jétékosokat az NB II.-es csapatból, ezért erős kerettel érkeztek hozzánk. Az ősz végére nagyon elfogytunk, az utolsó három hétben csak toldoztuk foldoztuk magunkat. Éppen ezért rendkívül boldog vagyok, hogy sikerült egygólos győzelmet aratnunk.

Vincze Richárd: – Az első félidőben is mi irányítottuk a meccset, hiszen nálunk volt sokat a labda, próbáltunk focizni a nagyon rossz talaj ellenére is, ám keveset voltunk az ellenfél büntető területén belül. Ha pedig helyzetig jutottunk, akkor borzalmas kivitelezés párosult mellé, illetve hiányzott a tempó és a szenvedély a csapatból. A második félidőben magasabb ritmusban játszottunk, ez a játékrész is az ellenfél térfelén zajlott, annyi különbséggel, hogy rengeteg helyzetünk, lehetőségünk volt, ám a mai napon még büntetőből sem sikerült gólt szereznünk.

Pénzügyőr SE – Termálfürdő FC Tiszaújváros 2-2 (0-1)

Budapest, 150 néző. V.: Dobai.

Pénzügyőr: Steer – Kasza, Balázs, Bagó, Popovics, Bogdán (Bene), Bíró, Karacs, Tóth D. (Varga Ö.), Pusztai (Csigi), Megyeri (Urbin). Edző: Lászka Balázs.

Tiszaújváros: Galambvári – Valkay, Lehóczki, Lőrincz P., Molnár M. (Páll), Gelsi, Tóth B., Nagy D. (Gönczi), Vitelki B., Géringer L., Fajkó (Jacsó). Edző: Vitelki Zoltán.

G.: Kasza, Varga Ö., ill. Nagy D. (2 – egyet 11-esből). Jók: senki, ill. Nagy D., Lőrincz, Lehóczki, Gelsi.

Lászka Balázs: – Sajnálom, hogy nem tudtuk megnyerni a mérkőzést, úgy gondolom, megtettünk

mindent a győzelemért, de sajnos ma csak ennyi volt benne.

Vitelki Zoltán: – Ha csak ezt a mai meccset kellene értékelnem, akkor azt tudnám mondani, hogy nagyon szomorúak vagyunk. Győzelmet szalasztottunk el és ez nagyon fáj. A csapat fegyelmezetten és nagy akarattal játszott. Vezettünk, majd mégegyszer vezettünk, és le is zárhattuk volna meccset a lehetőségeinkkel, de sajnos nem ez döntött, az utolsó utáni percekben egyenlített a hazai csapat. Nagyon bánt néhány rutintalan szituáció, amivel nem tudtuk magunk mellé fordítani az időt és amivel magunkra húztuk az ellenfelet. Ha valaki az utolsó 2 meccs előtt felajánl 4 pontot, aláírtam volna. De most... A szezon nagy csalódás minden szempontból. Nagy dolgoknak kell történnie, hogy ebből az állapotból elmozduljon a csapat. Komoly döntéseket kell hozni egy nagyon komoly és nehéz tavasz előtt. Jó pihenést mindenkinek, a csapat és a szakmai stáb nevében Kellemes Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánunk!