A férfi röplabda Magyar Kupa negyeddöntőjének első meccsén, szerdán este a Debreceni EAC vendége volt a GreenPlan-VRC Kazincbarcika csapata.

Az első szett elején egyik fél sem tudott meglépni a másiktól (2-2), aztán Csoma jó ütéseinek, és a vendégek remek sáncmunkájának köszönhetően rövid idő alatt elhúzott a barcikai gárda, amire hazai időkérés volt a reakció (3-9). A rövid szünet után sem jött változás, Reffatti és Blázsovics is villant néhányat, és úgy tűnt, hogy nem lehet kérdés, hogy kié lesz ez a játszma (9-16). Száguldott a részsiker felé a Vegyész, Juhász P. két jó blokkja után Reffatti bombájával lett közte tíz (11-21), az állva hagyott debreceniek ekkor kérték ki második idejüket. Ennek jelentősége azonban nem volt, a VRCK 21 percen belül, Csoma pontjával lezárta a játszmát (17-25).

A második menetben elején a hazai légiósok összekapták magukat, Almora volt hatékony a támadójátékban, és mivel a túloldalon az akciók befejezései nem voltak pontosak, ellépett a DEAC. 9-5-nél kért időt Toronyai edző, hogy más pályára állítsa a barcikaiakat, és bár Moraes pontját követően sikerült felzárkózni (13-12), innen újra a DEAC következett (16-12), és újabb vendég pauza. Néhány jó vendégsánc után Moret csillantott párat (19-16), és a hajáig kitartott a hazaiak lendülete (23-18), ám két Vegyész pont után a DEAC jobbnak látta, ha időt kér. Ez használt, Bagics ütését követően döntetlenre alakult a meccs, a játszmák tekintetében (25-20).

Szabó D. pontjaival

A harmadik szett elején a DEAC volt aktívabb, a Vegyész saját erőből kevés pontot, mindössze hármat ért el, de a hazaiak hibái miatt viszonylag szoros volt az állás (11-9). Nagyon küzdött, de nem tudott ellépni a pályaválasztó, és amikor Paez ásza után a VRCK egyenlített, időt kért a Debrecen (15-15). Az ezután következő pont ugyan az egyetemistáké lett, ám innen zsinórban öt barcikai egység jött, több pontatlan hazai ütésnek köszönhetően, és 16-20-nál a DEAC-nak kellett a szünet. A hajrában Cesar bombája után a VRCK kért pihenőt (20-22), és ez használt, Szabó D. jó támadásbefejezése, majd Moraes remek sánca és Szabó D. ász nyitása után véget ért a játékrész (20-25).

A negyedik szett elején, annak ellenére vezetni tudott a VRCK, hogy három nyitást is elrontottak (5-6), és amikor ebben javulás állt be, elkezdett nőni a vendégek előnye. 8-12-nél kért időt a debreceniek szakvezetője, de mivel a hibákat nem tudták redukálni, három pontnál közelebb nem fértek a vendégekhez (12-15). Aztán Szabó D. és Juhász P. jó ütései után már csak az időkérésben bízhattak (13-19), ám a szünetet követően Reffatti lelohasztotta őket, és barcikai csapat innen már, ha nem is tükör simán, de az időkérésük után (19-23), csak elgyalogolt a győzelemig (19-25).

A visszavágót január 11-én, Kazincbarcikán játssza a két csapat.