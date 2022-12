A vébén a Vas Márton vezette korosztályos magyar férfiválogatott is szerepel. Tavaly év végén nyert meccs nélkül fejezte be a divízió I/A csoportos világbajnokságot az U20-as magyar férfi jégkorong-válogatott, amely így visszacsúszott az I/B-be, ám időközben a fehérorosz válogatottat kizárták, így ismét nekifuthatnak a fiatalok a második vonal küzdelmeinek. A Vas Márton által irányított gárda november első felében kettévált, és egyidőben két Négy Nemzet-tornán alapozott a korosztályos vb-re, Ausztriában és Szlovéniában. A játékosok újra december 5-én, egy héttel a világverseny kezdete előtt találkoztak, a hét közepén pedig Budapesten kétszer is összecsaptak Japán U20-as csapatával: az első meccsen még a vendégek örülhettek (3–4), másnap viszont már a magyar együttes győzött (5–3). A magyar válogatott pénteken utazott el a norvégiai Askerbe, a korosztályos világbajnokság pedig 11-17. között kerül megrendezésre.

A divízió 1/A világbajnokság magyar programja

Asker (Norvégia)

December 11., vasárnap, 13.00: Magyarország – Dánia

December 12., hétfő, 16.30: Kazahsztán – Magyarország

December 14., szerda, 16.30: Norvégia – Magyarország

December 15., csütörtök, 13.00: Franciaország – Magyarország

December 17., szombat, 13.00: Magyarország – Szlovénia

A magyar keret

Kapusok: Antek Tamás (DEAC), Hegedüs Levente (DVTK Jegesmedvék, képünkön)

Hátvédek: Balázsi Márton (UTE), Deák Márton (SaiPa, finn), Farkas Olivér (SaiPa, finn – korábban DVTK), Hadobás Zétény (Vasteras, svéd), Horváth Donát (South Shore Kings, amerikai), Illés Márton (DVTK Jegesmedvék Jégkorong Sportakadémia), Szalay Boldizsár (DVTK Jegesmedvék JSA)

Csatárok: Ádám Zsolt (BJAHC), Ambrus Csongor (Hydro Fehérvár AV19), Dobos Bendegúz (Kiekko-Vantaa, finn), Fekete Alex (FEHA19), Horváth Bence (Växjö, svéd), Ivády Milán (FEHA19), Keceli-Mészáros Mátyás (FEHA19), Mihalik András (DEAC), Mihalik Gergő (DEAC), Nádor Kristóf (BJAHC), Nemes Márton (Mora IK, svéd), Tóth Tamás (Connecticut Jr. Rangers, amerikai – korábban DVTK), Varga Balázs (JYP, finn).