Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub élversenyzője kiváló szezont tudhat maga mögött, és már most azért dolgozik, hogy 2023 legalább ilyen sikeres és eredményes legyen.

A junior és U23-as világbajnok, még mindig csak 23 éves sportolónak ez volt az első teljes éve, amit már az elit kategóriában versenyzett végig, nem is akárhogy.

A tiszaújvárosi triatlonos a világranglistán a 15., az olimpiai kvalifikációs listán pedig a 13. helyen zárta a 2022-es esztendőt. Csak érdekesség, hogy az olimpiai bajnoki cím védője, a rövid-, közép- és hosszútávú világbajnoki aranyat egyaránt kiérdemlő norvég Kristian Blummenfelt jelenleg 19. ebben a rangsorban. Csongor sok más mellett, nyert világkupa-futamot, Európa-kupa-futamot, nem kis meglepetésre csak az utolsó pár száz méteren maradt le az Európa-bajnokság dobogójáról és lett a negyedik. Ezek alapján egyáltalán nem meglepetés, hogy magyar triatlon szövetségnél „Az Év sportolója” a férfiaknál nem más, mint Lehmann Csongor.

– Már nagyon vártam ennek a rendkívül hosszúra nyúlt szezonnak a végét, én is emberből vagyok, elfáradtam kicsit – kezdte Lehmann Csongor az év végi beszélgetést. – November első napjaiban már testközelből is éreztem, hogy 2022 elején okos döntést hoztunk, amikor kihagytuk a november végi, Abu-Dzabiban megrendezett világbajnokságot, hiszen így nem borult fel a párizsi olimpiára fókuszáló, szisztematikusan felépített edzéstervem. Egyrészről persze rossz volt látni távolról a vb történéséit, de tudtam előre, hogy így lesz. Másrészről nagyon-nagy élményt jelentett, hogy követhettem klubtársam, Kiss Gergely versenyzését az U23-as korcsoportban. Boldog voltam, hogy Gergő folytatta a vb-n a tiszaújvárosi éremgyűjtést.

Arra a kérdésre, hogy milyennek ítéli meg a 2022-es évet, melyek a legemlékezetesebb momentumok az elmúlt idényből, Lehmann Csongor ezt felelete: – Maximálisan bejött a tervünk 2022-re vonatkozóan! Egyik legfontosabb versenyem a müncheni Európa-bajnokság volt. A legmerészebb, legvadabb álmaimat is felülmúlta, hogy csak három francia világsztár tudott megelőzni, közülük az egyik az újdonsült világbajnok, Leo Bergere. A másik legfontosabb erőpróbát a tiszaújvárosi Prémium Európa-kupa jelentette, melyet a mindig csodálatos hazai közönség előtt sikerült megnyernem. Az már csak hab volt a tortán, hogy Kiss Gergely remek teljesítményének köszönhetően klubunkból ketten is felállhattunk a dobogóra. Szintén kedves és emlékezetes a Karlovy Varyban megnyert világkupa-futam is. A világbajnoki széria versenysorozat állomásain egyszer voltam a top10-ben, kétszer pedig top15-ben, ami jónak mondható. Az, hogy idáig eljutottam és idén ilyen sikereket érhettem el, elsősorban édesapámnak, egyben vezetőedzőmnek, Lehmann Tibornak, úszóedzőmnek, Fodor Ágnesnek, nevelőedzőmnek, Filep Csabának és tudományos tanácsadónknak, dr. Szakály Zsoltnak köszönhetem. Ugyanígy kijár a köszönet a családomnak, a csapattársaimnak, Tiszaújvárosnak, a szponzoraimnak, az országos szövetségnek is, akik segítettek az utamon.

Felvetettük, hogy az idén végérvényesen bebizonyosodott, hogy Lehmann Csongor belépett a sportág szűk elitjébe, de kíváncsiak voltunk arra, hogy miként látja ezt az érintett.

– Voltak olyan eredményeim az idén, melyek hatásosnak bizonyultak a mezőnyön belüli elismertségemet illetően – mondta az újvárosi triatlonos. – Már számolnak velem a legnagyobbak is, akikkel időnként jól elbeszélgetünk. Bekerültem abba a körbe, melynek tagjai általában az éremért harcolnak a versenyeken. Nagyon jó visszacsatolás, hogy már ott tudok lenni a legjobbak között. Persze van még előre lépési lehetőség, fejlődnöm kell egy kicsit, hogy igazán közel legyek az éremhez, de ehhez persze szerencse is kell. Viszont minél erősebb valaki, annál kisebb szerep jut a szerencsének.

2023-ról

A 2023-as szezonra való felkészülésről is kérdeztük a sportolót.

– A szezon befejeztével három hetet pihentem, üdültem, kikapcsolódtam, mentálisan rákészültem a szintén rendkívül hosszúnak és sűrűnek ígérkező, az olimpiai kvalifikáció szempontjából legfontosabb 2023-as idényre. Pár napos tiszaújvárosi hangolódás után, december 1-től a bulgáriai Belmekenben edzőtáborozom, ideális körülmények között. Jelenleg az úszás van a középpontban, napi több edzéssel. Ezen kívül sífutással, futással, görgőzéssel szeretnék mielőbb visszarázódni. A velem együtt készülő csapattársaim közül Kiss Gergellyel, Kovács Gyulával, Lehmann Sárával, a húgommal, valamint a debreceni Dobi Lilivel és az edzéseinket a helyszínen irányító, sífutó iskolát is „vezénylő” édesapámmal december 21-én „esünk be” az otthoni karácsonyi ünnepekre. Január első feléig biztos, hogy hazai környezetben tréningezek tovább, majd elkezdődnek a meleg égövi kerékpáros táborok, ahol a kilométer-gyűjtés kerül előtérbe.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy miként alakul a 2023-as versenyprogramja Lehmann Csongornak.

– Ami a jövő évi viadalokat illeti – az idei esztendőhöz hasonlóan – szintén a világbajnoki széria versenysorozat futamait részesítjük előnyben, hiszen ezeken lényegesen magasabb pontokat lehet gyűjteni az olimpiai kvalifikációhoz és a világranglistához is – jelentette ki a Tiszaújvárosi TK versenyzője. – Bár jelenleg mindkét rangsorban jól állok, egy pillanatra sem szabad hátra dőlni! Március elején, Abu-Dzabiban lesz egy új futam, még nem döntöttünk a végleges programról, de elképzelhető, hogy már ott rajthoz állok. Ami viszont biztos, hogy május közepén Yokohamában indulok. A júliusi, tiszaújvárosi világkupa természetesen kötelező fellépés lesz számomra. Kiemelt versenyünk a szeptember végi világbajnokság, de ezt megelőzően, augusztus 17-18-án legalább ennyire fontos a párizsi olimpia hivatalos tesztversenye is, ami kiváló főpróbának ígérkezik a 2024-es ötkarikás játékokra.