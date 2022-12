Miskolc. A Basket Landes csapatával nem először járt Miskolcon a francia kosárlabda klasszis, Céline Dumerc. A 40 éves sportember ezúttal is egy mérkőzés kapcsán érkezett ide, ugyanis szerdán a DVTK Arénában lépett pályára Euroliga csoportmeccsen, a dél-franciaországi együttes játékosaként. A Diósgyőr elleni mérkőzésen ugyan vereséget szenvedett a Basket Landes (67-58-ra kaptak ki), ám az összecsapást megelőzően volt egy találkozása a 9-es mezben játszó, olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnokságot nyert kosarasnak, egy másik sportemberrel, a Diósgyőr korábbi játékosával, Bukovszki Mónikával, aki szintén 9-es mezben játszott, azt megelőzően, hogy a klub technikai munkatársa nem lett.

– Az egyik nagy kedvencem volt, illetve még most is az, Céline Dumerc – mondta Bukovszki Mónika. – Egy poszton játszottunk, ugyanaz volt a mezszámunk, és ő egy olyan kosárlabdázó, aki rendkívül kreatív, és mindig szívvel lélekkel játszott. Az, hogy 40 évesen még ezen a magas szinten, vagyis az Euroligában szerepel, mutatja, hogy milyen kvalitású sportoló. Nem először találkoztunk, beszéltünk, de örülök, hogy ismét összefutottunk, és ha már agy alakult megkértem, hogy készítsünk egy közös fotót az autómnál, amelyen szerepel a 9-es szám. Fantasztikus karrier van Céline Dumerc mögött, és nem elképzelhetetlen, hogy a mostani idény végén visszavonul. Ha így lesz, és szerveződik búcsúmeccse, jó lenne ezen ott lenni.