Az Erste Liga alapszakasza 18. fordulója keretében a népkerti jégcsarnokban pénteken 18 óra 30 perckor kezdik a DVTK Jegesmedvék – Gyergyói HK találkozót. A Macik már kilábaltak abból a hullámvölgyből, amely a Magyar Kupa nyolcaddöntője keretében tört rájuk. Dunaújvárosi kiesésüket követően összeszedték magukat és két győzelmet is szállítottak.

Minél több pontra vágynak

– Az előttünk álló hétvégén két kemény meccs vár ránk a liga élcsapatai ellen – kezdte Tokaji Viktor, a diósgyőriek vezetőedzője, majd így folytatta: – Hazai pályán nem is lehet más célunk mint az, hogy minél több pontot szerezzünk. Az ilyen rangadókon gyűjtenünk kell az egységeket annak érdekében, hogy a tabella élmezőnyében maradjunk. A szezon során már mindkét együttest sikerült legyőznünk, tehát tudjuk, hogy újra képesek lehetünk a sikerekre. Mint mindig, most is előtérbe kerül a helyzetkihasználás, valamint az emberelőnyben és -hátrányban nyújtandó produkciónk. Keretünk tagjai közül egyedül Shkrabov játékra kérdéses, de bízunk benne, hogy minél hamarabb felépül a sérüléséből, rajta kívül más nem fog hiányozni a csapatunkból.

Újság még a klub háza táján, hogy pénteki és vasárnapi hazai meccseiket jótékonysági sütivásárt rendeznek. Az utánpótlásunkban korongozó gyerekek szülei nemes kezdeményezéssel álltak elő: linzereket árulnak majd a jégcsarnokban. A főbejáratnál lévő aulában, a lelátó folyosóján és a büfénél lévő zárt helyiségben standokat állítanak fel, a sütik pedig 500 és 750 forintos forintért árulják. A befolyt összeget jótékony célra, a nehéz helyzetben lévő Bátor Tábornak – amely sorsfordító élményeket nyújt a súlyosan, vagy krónikusan beteg gyerekeknek és családjaiknak, illetve azoknak a családoknak, amelyek elvesztették gyermeküket – ajánlják fel.