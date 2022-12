Diósgyőri VTK – BFC Siófok 3-1 (2-0) Diósgyőr, 1766 néző. V.: Kovács I. (Szert, Vígh-Tarsonyi). Diósgyőri VTK: Danilovic – Farkas D., Szatmári, Bárdos, Bokros – Bényei (Radics, 88.), Cseke, Bertus (Illés B., 91.) – Gera (Könyves, 66.), Eppel, (Jurek, 66.) Lukács D. (Papp M., 91.). Vezetőedző: Kuznyecov Szergej. BFC Siófok: Hutvágner – Polényi, Varjas Z., Debreceni Á. (Forgács, 46.), Varga B. – Krausz, Nyitrai (Dénes Cs., 60.) – Major G., Szakály A. (Nagy-Kolozsvári, 85.), Balogh B. (Nikházi, 60.) – Horváth P. (Pataki, 74.). Vezetőedző: Domján Attila. Sárga lap: Eppel (65.), Bényxei (69.). Gólszerző: Bényei (14.), Eppel (33.), Lukács D. (82.), ill. Nikházi (61.). Jók: Bertus, Lukács D., Eppel, ill. Nikházi, Varjas Z. Kuznyecov Szergej: – Az eredménnyel elégedett vagyok, a játék minőségével nem egészen. Az első félidőben jól futballoztunk, előnyt tudtunk szerezni, ami kényelmessé tette a helyzetünket. A második játékrészben szerettem volna, ha még több gólt ér el a csapat, de az ellenfél közbeszólt, és volt egy kis időszak, amikor nem tetszett, ahogy játszottunk. Viszont azt is el kell mondjam, hogy a kapott gól után több helyzetet dolgoztunk ki, ha nem is száz százalékosokat, de sikerült gólt elérnünk, ezzel pedig megtörtük az ellenfél lendületét. Tudjuk, hogy sok munka van még előttünk, mindenki szeretne tavasszal még többet adni. Domján Attila: – Az törtnét, amire számítottunk, a DVTK kezdeményezett többet. Nem akartunk bunkerfoci játszani, hazaiak minőségi különbséget képviselnek, ránk erőltették az akaratukat. Óriási egyéni hibából kaptunk gólt, ami után volt zavar, ez látszott a második találatnál is. Félidőben annyit mondtunk a játékosoknak, hogy próbálják megnyerni a második félidőt, kezdeményezzünk, függetlenül attól, hogy esetleg nem a javunkra változik a meccs eredménye. A második játékrészben a hazai csapat visszavett, kontrákra játszott, és rúgtunk egy gólt egy szöglet után. Akkor, az ezt követő 10 percben éreztem azt, hogy talán pontot szerezhetünk, de benne volt a játékban, hogy az ellenfél kontráiból gólt kapunk, és sajnos ez utóbbi jött be.