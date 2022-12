Kosárlabda. A női kosárlabda Euroliga B-csoportjának 7. fordulójában, szerdán 18.10-tól a DVTK-Hun-Therm csapata a francia Basket Landes együttesét fogadja a DVTK Arénában.

A Basket Landes neve ismerősen csenghet a diósgyőri szurkolók számára, nem csoda, hiszen ez lesz a hetedik alkalom, hogy a DVTK ellen játszanak a nemzetközi kupaporondon. A Franciaország dél-nyugati megyéjének nevét viselő együttessel mind a hat meccsüket az Európa Kupában vívták a piros-fehérek, kétszer a csoportkörben találkoztak, és ezeken, mind a négy alkalommal kikaptak, egyszer pedig, a 2015/16-os évadban, a diósgyőriek eddigi legjobb EK-szereplése során mérkőztek meg velük. Ez utóbbi sorozatban azonban hiába érkezett 2016. március 6-án, zsinórban elért 10 győzelemmel a háta mögött a Basket Landes otthonába az évadban addig még veretlen Diósgyőr, a franciák simán nyertek (89-65), a visszavágón, a hazai 1 pontos, a hajrában kiharcolt siker kevés volt a továbblépéshez. A két csapat legutóbbi meccsén, a 2019. december 4-én lejátszott EK-csoportmérkőzésen mindkét oldalon két-két olyan játékos is szerepelt, akik most is tagjaik a kereteknek, a diósgyőrieknél Kányási és Kiss A., a franciáknál pedig a 40 éves klasszis, a francia Celine Dumerc és 28 esztendős honfitársa, Marie-Eve Paget, akik mindketten irányítóként szolgálják a csapatot. Centerposzton a svéd Regan Magarity és a spanyol Laura Gil a fő támasz, illetve a francia Kendra Cherry szintén a palánk alatt nyújt segítséget, Marine Fauthoux pedig mezőnyben. Rajtuk kívül az amerikai csatár, Krsiten Mann, szerb bedobó, Lidija Turcinovic, a rutinos brit csatár Jillian Harmon és francia bedobó Sara Roumy vesz részt a Basket Landes tíz fős rotációjában.

A Basket Landes két éve érte el a legnagyobb sikerét azzal, hogy megnyerte a francia bajnokságot. Az előző évadban a Francia Kupát hódították el, a bajnoki elődöntőben viszont kikaptak a későbbi győztes Bourgestól. Érdekesség, hogy bár az idei bajnokságban eddig halványan szerepel a Landes, hat forduló után, a múlt hét vége előtt még csak ötven százalékosak voltak, de a szombaton, hazai környezetben 4 ponttal legyőzték a bajnoki címvédőt. Az Euroliga csoportkörében sem teljesített valami fényesen eddig a Basket Landes, eddigi egyetlen sikerüket a belga Kangoeroes Mechelen otthonában érték el.