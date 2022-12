Agrofeed ETO UNI Győr – ÓAM-Ózdi KC 36–29 (17–15)

Győr, 300 néző. V.: Bába, Németh P.

ÓAN-Ózdi KC: Jónás – Jancsó (5/3), Gyimesi (4), Veres B. (6), Tóth P. (3), Lestál (3), Szepesi (–). Csere: Moscoso (kapus), Csépányi (1), Péter D. (4), Bárdos (–), Kovács L. (2), Tóth M. (1). Vezetőedző: Kocsis Csaba.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 3/3).

Kocsis Csaba (képünkön): – Nagyjából öt-hét gólos különbség reális a két csapat között. Most azonban lehetett volna jóval szorosabb is a mérkőzés. Az, hogy nem lett, köszönhető a nagyon sebezhető védekezésünknek, ráadásul a kelleténél sokkal ösztönösebben játszottunk, mint tudatosabban. Az egész heti nehéz felkészülésünk is hozzájárult a kudarcunkhoz.