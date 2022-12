A Diósgyőri VTK labdarúgócsapata az élen telel az NB II-ben, listavezetőként várja a tavaszi folytatást. A piros-fehérek előnye öt pont, a már nem feljutó helyen, a tabella 3. helyén álló MTK Budapest csapatával szemben. Vagyis mostanra minden szépnek és jónak tűnik, azok után, hogy borzalmasan, két vereséggel kezdte a bajnokságot a DVTK. Igaz, hogy ezt követően két győzelem következett, de amikor az 5. fordulóban harmadszor is kikapott a vasgyári csapat, Dragan Vukmir vezetedzőtől megváltak, és Kuznyecov Szergejre bízták a csapat irányítását. A fiatal, 40 éves edző kezei alatt, hervadt állapotából kivirult a Diósgyőr, az ősz hátralévő részében 15 meccséből tizenkettőt megnyert, egy alkalommal döntetlent játszott, és mindössze kétszer hagyta el vesztesen a pályát, a bajnokságban (a Magyar Kupában pedig egyszer, ami búcsút jelentette a sorozattól).

Reménykedett benne

A piros-fehérek szakvezetőjét, őszi értékelés során először arról kérdeztük: számított ilyenfajta előmenetelre, – pontszámban kifejezve, hiszen amikor átvette a csapatot a 13. helyen állt a DVTK, 10 fordulóval később pedig már az élen –, amikor igent mondott a diósgyőri klub vezetőinek a hívására?

– Nem a „számítottam rá” a jó kifejezés, inkább az, hogy reménykedtem ebben. Tudtam, hogy nehéz helyzetben van a csapat, de úgy gondolkodtam, hogy egy ilyen kiváló játékoskeretnek egyből fel kell vennie a ritmust, szerencsére ez sikerült is. Bíztam benne, hogy elkezdünk felfelé lépkedni a tabellán. Számomra az a legfontosabb, hogy mérkőzésről-mérkőzésre jobbak legyünk, és ha ez megvan, akkor az eredmények is jönni fognak – nyilatkozta Kuznyecov Szergej, akinél arról is érdeklődtünk, hogy minek, a személyén kívül kinek köszönhető, hogy ilyen gyorsan oda vezette a csapatot, ahová a közvélemény a végelszámoláskor várja. – Ez egy közös munka eredménye, amiben ugyanúgy benne vannak a klub munkatársai, a vezetőség tagjai, a szurkolók, a játékosok, és a stábtagok is. Mindenki nagyon sokat dolgozott azon, hogy eredményesek legyünk.

Az edzőnek szóba hoztuk, hogy a bemutatkozó meccséhez, a Kazincbarcika ellen, augusztus 28-án 1-0-ra megnyert találkozóhoz képest, az akkor lehetőséget kapott 14 labdarúgó közül, idővel csak hárman kerültek távolra a kezdőcsapattól (Szőke, Papp M., Viczián), és hogy tulajdonképpen egyfajta állandóság jellemzi a DVTK-t. Kíváncsiak voltunk arra, hogy ezt fontos dolognak tartja-e, mert vannak edzők, akik szeretnek ,,kevergetni", változtatni, abban a reményben, hogy ezzel meglephetik az ellenfeleket...

– Egy futballcsapat olyan, mint egy élő, lélegző szervezet. Ha valami jól működik, abba nem szabad belenyúlni. Ahhoz, hogy egy csapat játékosai félszavakból is megértsék egymást, hogy ismerjék egymás gondolatait, ahhoz nem hónapokat, hanem éveket kell együtt futballozni, ez nem jön egyik pillanatról a másikra. Ugyanakkor senkinek nincs bebetonozva a helye, meg kell érte küzdeni, az edzéseken mindenkinek meg kell mutatnia, hogy jobb az adott poszton, mint az a játékos, aki a legutóbb kezdő volt – jelentette ki a diósgyőri együttes szakvezetője, akitől megkérdeztük: amióta a DVTK-nál dolgozik, játékát tekintve miben fejlődött a legtöbbet a csapat, mi az, amivel elégedett, illetve mi az, amire a jövőben egy picit nagyobb hangsúlyt kell fektetni?

– Remélem, hogy a szurkolók is úgy látják, hogy minden téren fejlődött a csapat, de a védekezés stabilizálása volt a legsürgetőbb feladatunk. Sok mérkőzésünket le tudtuk hozni kapott gól nélkül és összességében is kevés helyzetet tudtak kidolgozni az ellenfeleink, így ebben fejlődtünk a legtöbbet. Ugyanakkor a támadásépítésekben, a helyzetek kihasználásában, a labdavesztés utáni gyors visszatámadásban is sokat léptünk előre. Rövid idő alatt hatalmas munkát végeztek el a játékosaink, amit kértünk tőlük, azt a pályán is megvalósították, ezért minden dicséretet megérdemelnek.

Nehéz és hosszú

Arról is érdeklődtünk Kuznyecov Szergejnél, hogy a téli felkészülés egyéni része után, miről fog szólni az első bajnokiig hátra lévő négy hét.

– Tudjuk, hogy van még hová fejlődünk, tudjuk, hogy nehéz és hosszú bajnoki folytatás vár ránk, de minél jobban szeretnénk felkészülni a bajnokság folytatására, ehhez pedig a tervek szerint minden feltétel adott lesz – jelentette ki a tréner. – Január 2-án felmérésekkel kezdjük el a munkát a DVTK Medicalban, majd edzőtáborba utazunk, ahol 3-4 felkészülési mérkőzést is fogunk játszani. Bízunk benne, hogy minden úgy alakul majd, ahogyan elterveztük.

A diósgyőriek vezetőedzője egy korábbi nyilatkozatában arról is szót ejtett, hogy az edzéseken pontozzák a játékosokat. Ezzel kapcsolatban kíváncsiak voltunk arra, hogy miként működik ez a rendszer, és hogy van-e összefüggés a sok pontos labdarúgó és a hétvégi kezdőcsapatba kerülés között.

– Nincs összefüggés. Edzésen kétfelé osztjuk a keretet, egymás ellen játszanak a csapatok. Amelyik csapat nyer, az pontot kap, amelyik veszít, nem kap pontot. Hónap végén összesítünk és a kevesebb ponttal rendelkező játékosok fizetnek egy ebédet az egész csapatnak – felelte a szakvezető.

Felvettük a trénernek, hogy az irányításával olyan pozícióban telel a DVTK, amire augusztusban csak kevesen számítottak, de most már a feljutás abszolút várományosaként tartják számon a csapatot. Ezzel kapcsoltban előbb azt kérdeztük: joggal? Illetve arra is kíváncsiak voltunk: kell-e azt kezelni az öltözőben, hogy ne énekeljék ki a szájukból a sajtot?

– Azt szoktam mondani a csapatnak, hogy élvezni kell a focit, az edzéseket, a mérkőzéseket, és ha mindent jól csinálunk, akkor annak a végén meglesz az eredménye. Ismerjük a bajnokság állását, de szándékosan nem foglalkozunk a tabellával az öltözőben. Meccsről-meccsre haladunk, mindig a következő mérkőzésre koncentrálunk, azt szeretnénk megnyerni – mondta a vezetőedző.

Természetes folyamat

Szóba hoztuk Kuznyecov Szergejnek, hogy vannak, akik szerint két NB II-es csapatot is ki tudna állítani a DVTK, egy feljutót és egy biztos bennmaradót, de ettől elvonatkoztatva, kell-e, szükséges-e az erősítés, Lőrinczy Attilán kívül mennyi új labdarúgó érkezésének örülne, és milyen játékosoknak?

– Az első részre reagálva, a mi feladatunk, hogy mindig az általunk legjobbnak tartott tizenegyet küldjük a pályára, de ehhez 11 játékos kevés, csapatban gondolkodunk, ehhez pedig mindenkire szükség van. Bajúsz Endrével és a szakmai stáb tagjaival együtt megvannak az elképzeléseink arról, hogy milyen posztokon szeretnénk erősíteni, de az egyeztetéseinknek megfelelően csak olyan játékosokat fogunk most igazolni, akik azonnali erősítést jelentenek, vagy akikben nagy potenciált látunk. Azoknak a labdarúgóknak, akik ősszel ilyen-olyan okok miatt a vártnál sokkal kevesebbet játszottak, és ezért esetleg távozni szeretnének, nem fogunk az útjukba állni, hiszen azt szeretném, ha a csapat továbbra is egy egészséges szervezet maradna. Ez egy természetes folyamat minden klub életében – mondta a diósgyőri vezetőedző, akinél arról is érdeklődtünk, hogy vezetőedzői karrierjének első állomása után, mit gondol, hol lesz, hol lehet, illetve hol szeretne lenni mondjuk 1, illetve 3-5 év múlva, hogy a magyar élvonalbeli edzősködés remélt elérése után, nemzetközi szinten szereplő csapatnál találkozhatunk-e majd a nevével néhány éven belül. – Ez a kérdés jelenleg nem aktuális. Most az a legnagyobb álmom, hogy a DVTK sikeres legyen, ezért dolgozom a legjobb tudásom szerint.