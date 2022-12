A DVTK-Hun-Therm női kosárlabdacsapata szerdán 20.30-tól újabb Euroliga mérkőzést játszik, ismét Spanyolországban. A piros-fehérek a B-csoport 6. fordulójában ezúttal a Perfumerias Avenida vendégei lesznek.

A diósgyőriek a múlt héten csütörtökön ugyancsak EL-meccsen, spanyol földön, a Spar Girona otthonában léptek pályára, és bravúros, 64-58-as győzelmet arattak, első idegenbeli sikerüket elérve ezzel. A Barcelonához közeli városból a múlt héten pénteken értek haza, és miután háromnapos villámlátogatást tettek idehaza, majd ismét útra keltek a Madrid melletti Salamancába. A spanyolországi két túra között egy edzés után egy bajnoki meccset nyertek a Csata ellen, hazai környezetben, majd hétfőn egy újabb tréning után a keddi napot utazással töltötték.

– Mivel kedden délben indultunk, és csak későn este értünk Salamancába, nem volt lehetőségünk a meccs előtti napon edzésre – mondta Völgyi Péter, a DVTK-Hun-Therm vezetőedzője, majd így folytatta: – Okkal választottuk a rövidebb utazást, nem akartunk hajnali starttal, átszállással, terminálban várakozással kb. 14 órát úton tölteni, mert az biztos, hogy ez többet vett volna ki a játékosokból, és a fáradtság ellen is harcolnunk kell. Szerdán délelőttre, a dobóedzésbe beleteszünk egy kis taktikai részt is, és utána jöhet a meccs. Az biztos, hogy Girona elleni találkozó sok energiánkat vitte el, de jó hír, hogy közeleg a karácsony, és jut majd néhány jól megérdemelt pihenőnap. Azt látom a lányokon, hogy a múlt heti, spanyolországi győzelem nagy lökést adott, a Gorina elleni siker elhitette velük, hogy ha észnél vagyunk, és egységesek tudunk lenni, akkor az Euroligában is lehet meccseket nyerni.

Nehezebb

Persze ez most jóval nehezebbnek ígérkezik, mint egy hete, amikor váratlanul, meglepetésszerűen érték el a diadalt, hiszen ez a Perfumerias Avenida számára biztosan figyelmeztető jel lesz, nem is szólva arról, hogy mivel a salamancai gárda vasárnap bajnoki meccsen vereséget szenvedett, most biztosan javítani szeretne.

– Az Avenida jóval tudatosabban összerakott csapat, mint a Girona, jobban megvannak a posztokon, mint hazai riválisuk, játékerőben is többek, mondom ezt annak ellenére, hogy a Girona vasárnap legyőzte őket a bajnokságban – jelentette ki Völgyi Péter, majd így folytatta: – Kedden, az utazás közben megnéztem ezt a meccset, és ki is elemeztük a látottakat, ugyanezt tettük, a salamancai gárdának a Sopron elleni EL-mérkőzésével kapcsolatban. Ezek alapján úgy vélem, hogy a mostani mérkőzésen a kulcs az lehet, hogy meg tudjuk-e akadályozni a gyors indításaikat, mert a pontjaiknak a felét ilyen akciókból szerzik. A pillanatnyi forma sokat számít majd, Gironában jól dobtunk, és ezen a szinten meccset nyerni, csak extra produkcióval lehet. Ha kellő agresszivitással tudunk védekezni, és most is rendesen futunk majd vissza, hogy ne menjenek el mellettünk, ha 70 százalékban meg tudjuk ezt valósítani, akkor elégedett leszek.