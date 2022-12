Női kosárlabda NB I/B Zöld csoport, 7. forduló

Debreceni EAC – DVTK U23 (Debrecen, péntek, 19.30)

Stefan Svitek, a DVTK U23 edzője: – Közel három hét után lesz ismét NB I/B-s mérkőzése a csapatnak, ami nem azt jelenti, hogy ebben az időszakban csak edzéseken vettek részt a játékosok. Ugyanis egy nemzetközi tornán is jártunk a junior és kadet játékosokkal, illetve ennek a két korosztálynak bajnoki mérkőzéseket is rendeztek az elmúlt hetekben, nem is szólva arról, hogy több utánpótlás sportolónk is részt vett a válogatott összetartásain. A mostani meccsen is a cél az, hogy a lehetőséget kapó játékosok az egyéni fejlődésük során előre lépjenek, ha pedig ez így lesz, akkor ennek csapatszinten is lesz látszatja.