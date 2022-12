A válogatottak Európa-bajnoki selejtezői miatt a női kosárlabda klubcsapatok számára szünet volt a bajnokságban, illetve a nemzetközi kupában, az elmúlt két hétben. Ez utóbbi kettőben érintett DVTK-Hun-Therm együttesének újabb húzós etapja néhány nap múlva kezdődik, ugyanis decemberben 7 tétmérkőzés vár a piros-fehérekre. Ennek első állomása, a vasárnap 15.00-kor kezdődő élvonalbeli meccs lesz, amelyen hazai környezetben a VBW CEKK Cegléd gárdáját fogadják a diósgyőriek.

A Puerto Ricó-i válogatottnál

A szünetben Arella Guirantes, a DVTK-Hun-Therm irányítója Mexikóban, Chihuahua City városában járt, ahol a Közép-Amerikai bajnokságon, a hét csapatos tornán, Puerto Rico színeiben játszott mérkőzéseket. Összesen ötöt, és mivel mindegyiket megnyerték, így a sorozat legjobbjának bizonyultak. A csoportmeccsek során előbb Guatemalát 100-57-re verték (Guirantes kezdőként, csapata legeredményesebbje volt, 24:44 perc alatt 21 pontot szerzett), majd Costa Ricát 86-58-ra múlták felül (Guirantes kezdőként, csapata legeredményesebbje volt, 25:00 perc alatt 20 pontot szerzett), aztán pedig Dominikát, 87-68-ra (Guirantes kezdőként, csapata legeredményesebbje volt, 28:26 perc alatt 31 pontot szerzett). Az elődöntőben Kuba volt Puerto Rico ellenfele, akiket 103-66-ra intéztek el, ezen a meccsen a diósgyőri irányító 19:14 percet játszott, 20 pontot szerzett, és csapatának ,,csak” a második legeredményesebbje volt. A fináléban a házigazda Mexikó ellen léptek pályára, amelynek során a DVTK klasszisa a 88-65-ös sikerből 28 ponttal vette ki a részét, és ez alkalommal is ő gyűjtötte a legtöbb egységet, a 36:29 perc játékideje során. Arella Guirantes az ötnapos torna remek teljesítményével nem csak a Közép-Amerikai bajnokság All Star csapatába, a legjobb ötösébe került be, hanem a legjobb játékosnak is őt választották.