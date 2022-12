A Termálfürdő FC Tiszaújváros labdarúgócsapata várakozáson alul szerepelt az NB III Keleti csoportjában az ősszel. A dél-borsodi együttes a 20 csapatos bajnokságban, 20 forduló után az utolsó előtti helyen telel, 9 pontra van a biztos bennmaradást érő 16. helytől. A sárga-kékek nem kezdték jól a 2022/23-as évadot, de két vereség után javítottak, hat forduló után győzelemből és döntetlenből is kettő-kettő volt nekik, és a 11. helyen álltak. Azonban azt követő 12 körben mindössze egyszer sikerült pontot szerezniük, nyerniük. A szeptember elejétől november második feléig tartó mélyrepülés a tabella 19. helyére szállította le a csapatot, és innen az őszi utolsó két meccsen szerzett 4 ponttal sem tudtak elmozdulni. Ez az évad annak tükrében nagy meglepetés a tiszaújvárosiak szereplését illetően, hogy az előző bajnoki idényben végig élcsapatnak számítottak, a bajnokságot az 5. helyen zárták, 21 győzelem, 6 döntetlen mellett 11 vereséget szenvedtek. Ez utóbbiból már most több van (13) nekik, és csak egy remek tavaszi szereplés tudja megmenteni a csapatot a kieséstől.

– Ez a 19. hely, főleg abból kiindulva, hogy hol végeztünk az előző évad végén, nagy fordulat – mondta Vitelki Zoltán, a Termálfürdő FC Tiszaújváros labdarúgócsapatának edzője. – A mélyrepülés indokára menet közben derült fény, a bajnokság elején elért eredmények nem utaltak arra, hogy ebből ilyen mutató kerekedik ki. Az évad előtt több változás is történt a keretben, olyan posztokon, amelyeken erősek voltunk. Az ezekről távozók helyén nem sikerült azt a szintet hozni, ami volt, és ez folyamatosan rányomta a bélyegét a játékra. Elsősorban a támadójátékunk sínylette meg a nyári játékosmozgást. Bartusz, Gottfried és Pap Zs. távozása azt is jelentette, hogy az előző évadban szerzett góljaink több mint felének, 40 találatnak a szerzője köszönt el tőlünk. A tavalyi évadban erős volt a támadójátékunk, sok helyzetet alakítottunk ki, és ezekből sok gólt értünk el, és ez egyfajta nyugalmat adott hátul is. Azonban a mostani ősszel a védekezésünk sem úgy nézett ki, ahogy korábban. Kevés gólt szereztünk, sokat kaptunk. Annyi gyógyír volt a szezon végén, hogy az utolsó előtti fordulóban sikerült Egerben nyerni, illetve a végén volt egy majdnem győzelmünk, a Pénzügyőr otthonában a 96. percben lett a remélt sikerből egy döntetlen, de mindent egybe véve, rosszul néz ki az őszünk.

Fordulat

Arra a felvetésre, hogy az első hat forduló ötven százalékos teljesítménye után, az ezt követő négy vereséget lezárva, a 11. fordulóban elért győzelem miért nem hozott fordulatot, így felelt az újvárosiak edzője:

– Kétségtelen, hogy amikor Sényőn nyertünk, azt gondoltuk, hogy most elindulunk, de sajnos ez nem így történt, újabb negatív szériát kezdtünk. Mindenre nem lehetett magyarázat a keret összetételének változása, de most ott tartunk, hogy a fordulatnak annak kell lennie, hogy tavasszal kiharcoljuk a bennmaradást. Az őszi vereségek idején elsősorban magamban kerestem a hibát, miközben igyekeztem a játékosok motivációját fenntartani, ami egy kedvezőtlen sorozatban jelentős feladat. Menet körben változtattunk a játékrendszeren, az edzésmunkán, a mentális felkészítésen, tényleg mindent bevettetünk, hogy elmozduljunk felfelé, de csak az ősz vége adott ehhez kapaszkodót.

Szóba hoztuk Vitelki Zoltánnak azt is, hogy a tiszaújvárosi klub különleges helynek számít abból a szempontból, hogy a vezetők az edzőváltást, mint eszközt csak nagyon ritkán vetik be.

– Tisztában vagyok ezzel, és ezt tiszteletre méltónak tartom – jelentette ki Vitelki Zoltán, majd így folytatta: – Bennem is voltak kétségek magamat illetően, hogy mennyire tudok újat mutatni, ebből a helyzetből kivezetni a csapatot, de a munkában végig hittem, és hiszek most is, valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy a klub vezetése az edzői stáb mellett volt, illetve van. A folytatásban szeretnénk jó szakmai munkát végezni, a vezetőkkel dolgozunk a csapat megerősítésén is, remélem közösen, együttes erővel olyan tavaszunk lesz, amivel elérhetjük az új célt, a bennmaradás kiharcolását.

A tavaszról

A Termálfürdő FC Tiszaújváros labdarúgócsapata január 5-én kezdi a felkészülést, a tervek szerint több új játékossal, akik között lehet visszatérő is. A dél-borsodiakhoz 5-6 labdarúgó érkezhet.

– Az erősítési tervekről egyelőre annyit: olyan játékosokat akarunk igazolni, akiknek a tavaszi bajnoki rajton helyük lesz a kezdőcsapatban. Olyan keretet kell kialakítanunk, amellyel, ha most indulna a bajnokság, a dobogóért harcolhatnánk, mert ilyen kell ahhoz, hogy elinduljon a csapat a tabellán felfelé.