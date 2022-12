Kuznyecov Szergej, a téli első helyig vezette a Diósgyőri VTK NB II-es labdarúgócsapatát. Amikor az 5. forduló után, augusztus 24-én átvette a piros-fehérek szakmai munkájának irányítását, a diósgyőri együttes 2 győzelemmel és 3 vereséggel a 13. helyen állt a tabellán. Tíz fordulóval később már az első volt a DVTK, és azóta is őrzi a legjobb pozíciót, és fő várományosa a feljutásnak, az NB I-es tagságnak (a 3. helyen telelő, már nem feljutó helyen álló MTK Budapesttel szemben 5 pont a fórjuk).

A vezetőedző az év utolsó bajnokiját – a vasárnapi, BFC Siófok elleni 3-1-es győzelmet – követő sajtótájékoztatón a tavaszi szezon előtti várható játékosmozgásról is beszélt, igaz, konkrétumok nélkül.

Távozó játékosról nem tudott beszámolni, és ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: ha van érkező, akkor akik kevesebb időt kaptak, jobb lesz, hogy ha találnak maguknak olyan csapatot, ahol többet tudnak játszani.

A DVTK vezetőedzője arról is beszélt, hogy a játékospiacon proaktív szerepre törekednek, vagyis keresik, aki segíthet, és nem reaktív módon akarnak labdarúgót igazolni, olyat, aki lesz.

,,Voltak már tárgyalások most a befejezésnél járunk, lehet, hogy a következő héten ezt le is tudjuk zárni, be is tudjuk mutatni” – mondta Kuznyecov Szergej, ami azt jelenti, hogy a vasárnap elhangzottak szerint már ezen a héten lehet új játékos.

Hogy ki, azt nem árulta el az edző, nem csak nevet, de pontos csapatrészt sem mondott, hogy hová érkezhet labdarúgó, csupán annyit közölt, oda jönnek, ahol azt szeretné, hogy még jobbak, még erősebbek legyenek.

,,Sokat nem szeretnénk. Lesz pár játékos, és én mindig arra törekszem, hogy inkább minőség, nem pedig mennyiség legyen. Abból kiindulva, hogy mit lehetett hallani tőlem, hogy mint mondtam erről, hogy kell az erősítés, ez nyilván előre vonatkozik. Még erősebb, még agresszívebb akarok lenni, és természetesen oda szeretnénk. Bár lesz még egy érdekes, ha összejön, szerintem szeretni fogják a szurkolók és a magyar közönség is. Ez egy jó dolog lehet majd.”

Heten

Érdekesség, hogy amennyiben támadó játékost igazol a klub, akkor a csapatba kerülésért még nagyobb harc várható, és valószínűleg lesz közülük távozó, hiszen mindannyian szinte bármelyik NB II-es csapat kezdőjébe beférnének.

Ugyanis a két támadó szellemű középpályáson, Komanon és Bertuson kívül, a háromcsatáros játékban olyan labdarúgók állnak jelenleg Kuznyecov Szergej rendelkezésére, mint a saját nevelésű, az idén robbantó, Jurek Gábor, aki 18 évesen, az ősszel 18 meccsen, átlagban 32 percet volt fent a pályán, és ez alatt 5 gólt szerzett; Lukács Dániel, a tavalyi NB II gólkirálya, aki 26 évesen annak ellenére áll 9 góllal – a DVTK legeredményesebb labdarúgójaként – a jelenlegi góllövőlista 3. helyén, hogy egy ideje nem középső támadó poszton, hanem szélen kap lehetőséget; Eppel Márton, aki korábban volt az NB I-ben gólkirály, válogatott is, és 31 évesen, az ősszel 4 találatig jutott; Könyves Norbert, aki szintén volt válogatott, tavaly a DVTK leggólerősebb játékosának bizonyult 15 találattal, igaz az idén 33. évét betöltő csatár sérülések miatt mindössze 7 alkalommal tudott pályára lépni, de 234 perc játékidő alatt 2 gólt azért összehozott; Gera Dániel, a rutinos NB I-es játékos, aki 27 évesen, 10 meccsen, 667 perc alatt 3 gólt ért el; Szőke Adrián, aki 24 esztendősen, a nyáron a holland Heracles Almelo másodosztályú csapatától érkezett, és bár 14 alkalommal a pályán volt, de összesen csak 624 perce van, és ezen idő alatt 2 gólig jutott; Papp Marcell, aki 21 évesen szintén csak perceket kapott, 237-et, 10 meccsen, ám amikor másodszor volt kezdő, gólt szerzett a Gyirmót ellen, azóta viszont nem futhatott ki a meccsek első sípszavára.