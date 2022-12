Kosárlabda. A női kosárlabda Euroliga B-csoportjának 5. fordulójában, a spanyol Spar Girona vendége volt csütörtökön este a DVTK-Hun-Therm együttese: a 3 győzelemmel és 1 vereséggel álló, az 1 győzelemnél és 3 vereségnél tartó gárdát fogadta.

A meccs eleje – a meglepő kezdővel felálló, az alapemberek közül Florest, Tolót és Drammehet is nélkülöző – hazai együttesnek sikerült jobban (4-0). A DVTK nagyot küzdve igyekezett tartani a lépést a spanyolokkal, a 8. percben Bernáth betörése után egy pontra csökkent a különbség (11-10), a következő minutában pedig egy hármassal egalizált a diósgyőri kosaras (13-13). A negyed hajrájában előbb Garbin szórt be egy triplát, majd Bernáth ugyanilyen értékű dobását követően, a meccs folyamán először volt az előny a piros mezeseknél (18-19). Ezt azonban Drammeh egy büntetővel eltüntette (19-19).

A második játékrészben sem tudta a megszokott gyors játékát produkálni a tizedik emberét is bevető hazai csapat, a statikus, öt az öt elleni kosárlabda a szűkebb rotációval játszó DVTK-nak kedvezett, nem ok nélkül kért időt a spanyolok szakvezetője (24-24). Viszonylag kevés kosár esett ebben a negyedben, 26-26 után Green hármasa javított a helyzeten, majd 29-32-es állást követően a hazai csapat a negyed végig visszavette a vezetést (33-32).



Fordulás után

Kányási két gólja ,,vezette be” a harmadik játékrészt (33-36), és innentől a hazai gárdának kellett kapaszkodnia. Szűkebbre húzta a rotációt a Girona szakvezetője, valószínűleg úgy gondolta, hogy a lehetőséget kapott perememberek mutatványa kevés lesz a remélt sikerhez. A DVTK azonban a legerősebb összetételében játszó spanyol csapat ellen is őrizte előnyét, a 25. percben Guirantes vert be egy triplát (39-45). Mivel nem ment a hazaiaknak, újra elkezdte forgatni csapatát edzőjük, majd időt kért (44-49). A negyed hajrája azonban a vendégeknek sikerült jobban, a pontos büntetődobások révén (46-53).

Az egyre idegesebb spanyolok sokat reklamálták, a DVTK-t ez nem zavarta, a 33. percben Aho N. elfutása után tíz lett a két csapat között (49-59), amire hazai időkérés volt a válasz. Mivel a Girona nem tudott újítani, nagyon sok dobást elhibázott, a piros-fehérek közel kerültek a bravúrhoz (49-61). Görcsösen játszott a házigazda, fáradtnak tűntek, lehet, hogy a nyolc napon belüli négy meccs sok volt nekik, de ez semmit nem von le a higgadtan játszott Diósgyőr érdemeiből. A piros-fehérek hétpontos fórral kezdték az utolsó két percet (54-61), és taktikus játékkal ebből hat egységet sikerült megőrizniük, így bravúros győzelmet arattak. A piros-fehérek történelmük során először nyertek idegenben az Euroliga csoportkörében.

Spar Girona (spanyol) – DVTK-Hun-Therm 58-64 (19-19, 14-13, 13-21, 12-11)

Spar Girona (spanyol) – DVTK-Hun-Therm 58-64 (19-19, 14-13, 13-21, 12-11)

Girona, 2000 néző. V.: Oliot (francia), Teixeira (portugál), Coanus (francia).

Spar Girona: Cornelius (-), Gardner (7), ARAUJO (8), Etxarri (4), Labuckiene (4). Csere: Drammeh (10), Flores (2), TOLO (21), Murphy (-), Parra (2). Vezetőedző: Bernat Canut Font.

DVTK-Hun-Therm: GUIRANTES (13/3), AHO N. (6), KÁNYÁSI (11), Garbin (7/3), GREEN (16/3). Csere: BERNÁTH (10/6), Kiss A. (1), Aho T. (-). Vezetőedző: Völgyi Péter.

Kipontozódott: Green (39.).

Bernat Canut Font: – Ilyen dobószázalékkal, amit ma hoztunk, nem lehet meccset nyerni.

Völgyi Péter: – Büszke vagyok a lányokra, a szezon talán legfegyelmezettebb játékát produkálták. Kihasználtuk, hogy ellenfelünk nem fogott ki jó dobóformát, hogy nem kaptunk hárompontos sem. A védekezésbe nagy munkát tettek bele a játékosok, a második félidőben sok lepattanót sikerült szerezni, és nem mellékesen támadásban is sok ötletes megoldásunk volt, így kellene ennek lennie a jövőben is.