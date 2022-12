Nem is néztük annyira az eredményt, hiszen a Just4fun kategória csak arról szól, hogy jól érezd magad, és ez sikerült is – tekintett vissza a szezonzáróra Juhász Csaba. - Itt nem az időeredmény a lényeg, hanem hogy kiszolgáljuk a nézőket és, hogy teszteljük élesben az autót. Ez utóbbi is nagyon fontos, hiszen gyűjteni kell a versenykilométereket, mert jövőre komoly terveink vannak ezzel az autóval. A technikai sport rengeteg váratlan eseményt tartogathat, amire nem lehet felkészülni. Amire viszont fel lehet, arra igyekszünk is megoldást találni. Annak ellenére, hogy a Zemplénben nem mentünk padlógázon, így is sikerült begyűjtenünk egy bal első defektet. Néhány másodperc bent maradt, de összességében nagyon jól éreztük magunkat.