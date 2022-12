A férfi röplabda Extraliga 11. fordulójában szombaton idegenbeli meccset vívott a GreenPlan-VRC Kazincbarcika együttese. A házigazda MÁV Előre SC-Foxconn, illetve a vendég alakulat között mindössze 3 pont volt a különbség, a székesfehérváriak javára (17-14), így a borsodiak számára az volt a tét, hogy 3:0-s, vagy 3:1-es győzelem esetén beérhetik vendéglátójukat.

Az első szettben, 6-6-ig egymás mellett haladt a két csapat, majd Csomáék kezdtek némi előnyt összekovácsolni (8-10). 9-13-nál már úgy érezte Dávid Zoltán, hogy nem úgy mennek a dolgok a pályán, ahogyan szeretné, így időt kért. Csoma, Reffatti és Blázsovics vitte a VRCK-t, ezért 10-16-nál ismét szükség volt a fehérvári közbeavatkozásra. A Foxconn ugyan küzdött, de nagyon összeszedett, kidolgozott volt a Barcika röplabdája, és amikor Reffatti ászt nyitott, eldőlt, hogy ki nyeri a játszmát (14-21). Minőségi labdamenetet is a vendégek hoztak, a hazai együttes nem igen, vagy csak kevés alkalommal tudott fogást találni a jól gondolkodó és játszó VRCK-n, ami nyílván kevés volt (16-25).

Kísértettek a szettek

A második felvonás első szakaszában 2-4 volt az állás, majd Boa két megmozdulása egyenlítést ért. A MÁV Előre is megtalálta az ütőket, így aztán mérkőzésben voltak, illetve blokkot is tudtak bemutatni (9-7). Reffatti okosan akciózott, majd szervát rontott, aztán érdekes módon a feladó, Páez blokkolt kiválóan (11-11). Itt is, ott is előkerült a láb, ami szabályos eszköz, a pont a VRCK-é lett. 12-14-nél volt az a szituáció, amit nem nézhetett tétlenül a fehérvári szakvezető, majd 12-16-ra alakult az eredmény. Cserélgetett Dávid Zoltán, ám a volt barcikai, Bibók is ajándék pontott adott egykori klubjának. 13-19-nél ismét belenyúlt a csatába a dunántúliak trénere, és a jelenlegi VRCK-ben van olyan minőség, hogy ilyen fórt nem tékozol el. Nem is tette (17-25).

A harmadik menetben a nyomás a székesfehérváriakon volt, hogy ha még akarnak valamit ezen a meccsen, akkor szépíteniük kell. Ennek megfelelően harcoltak a küzdőtéren, és Kholman sánca kifejezetten a szebb jelenetek közé tartozott (5-5). Egy-két egységgel állt jobban a Vegyész, ám 7-10-nél már hárommal. 9-14-nél kísértett az előző két szett házigazda szempontból, vagyis ezen játszma ezen részében újfent kellett egy kis taktikai megbeszélés. Összekapták magukat Dodáék (12-14), de Csomáék is újítottak (13-18). A hajrához érve ismét tisztes volt a Vegyész előnye (15-20), Páez még trükközött is, a találkozót egy Juhász-Blázsovics-sánc zárt le (20-25). A VRCK 1 óra 6 perc alatt nyert, zsinórban negyedik győzelmét aratta, miközben visszavágott riválisának a Kazincbarcikán október 22-én elszenvedett ,,kellemetlen", 0:3-as fiaskóért.