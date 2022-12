Az Adventi Fényes Futást immáron másodszor írták ki és a rendezők számos különlegességgel kedveskednek az indulók számára.

Ünnepi varázslat

– Fényélmény állomásokat alakítunk ki: egyes részeken kamionnal és daruval világítjuk meg a sportolókat, továbbá adventi dallamok is felcsendülnek a borospincék előtti főtéren – mondta Pokrovenszki Gergely főszervező, aki hozzátette: – Hangulatos családi, baráti eseményt tartunk, amelyen elsősorban nem a 2, a 4 és a 6 kilométeres távok teljesítését tűzzük célul a nevezők elé. Azt szeretnénk, ha ünnepi varázslat szállná meg Tokajt: futás közben sétálni, teázni, sőt táncolni is lehet. Az akció végén három karácsonyi családi csomagot sorsolunk ki, de díjazzuk a legötletesebb jelmezben futó szereplőt és csapatot, a legelszántabb együttest és a legnépesebb gárdát mozgósító iskolát is.

Megtudtuk, hogy Posta György polgármester a fővédnök, továbbá a nyíregyházi Vit-Active Egyesület huszonhárom indulója együtt teljesíti a távot: tagjaik között vak, kerekesszékes és autista induló is lesz, így ezekkel a mutatókkal nagyot dob a civil szervezet. A helyszíni nevezni december 17-én, szombaton 16 órától várják, a rajtpisztoly 17-kor a főtéren dördül el.