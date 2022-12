Labdarúgás. A labdarúgó NB II 19. fordulójának nyitómeccsét szombaton 13.00-tól Diósgyőrben játsszák, ahol a listavezető Diósgyőri VTK együttese a Szombathelyi Haladás csapatát fogadja. A piros-fehérek nem titkoltak az NB I-be jutásért küzdenek, és bár a Vas megyei gárda is visszavágyik az élvonalba, de ettől ők most (még) messze vannak. A DVTK zsinórban kilenc veretlen bajnokival háta mögött várja a mostani összecsapást, sorozatban négy győzelemnél tartanak, és ezeken, a legutóbbi négy összecsapásukon, gót sem kaptak. A szombathelyiek 14 ponttal vannak lemaradva az éllovas Diósgyőr mögött, a 8. helyen állnak a tabellán, és legutóbb ugyan nyertek, hat találatig jutottak, de a tízgólos meccsen a kieső helyen tanyázó HR-Rent Kozármisleny volt az ellenfelük (az a csapat, amelyik ellen a DVTK hazai pályán döntetlent ért el, és emiatt ,,csak” veretlenségi sorozatról lehet beszélni esetükben, nem pedig győzelmiről). A DVTK az előző fordulóban az ETO FC Győr elleni, idegenbeli, rangadónak indult meccset rendezte le, viszonylag hamar, már az első félidőben, és végül magabiztos, háromgólos sikert ért el.

Három hiányzó

– A győzelem mellett a játék minősége is nagyon fontos számomra, az előző mérkőzésen taktikailag remekül megvalósítottuk, amit elterveztünk, visszanézve a meccset, láthatjuk, hogy nagyon kevés esélye volt a győrieknek. Sok jó megoldásunk volt, ami miatt meg is dicsértem a játékosokat, de ami volt, elmúlt, most már egy másik csapatra kell készülnünk – nyilatkozta Kuznyecov Szergej. – A futball egy komplex dolog, elsősorban most is a saját játékunkra koncentrálunk, de ezt mindig adaptálni kell az ellenfélre. Kielemeztük a Haladást, ismerjük az erősségeiket és azt is, hogy hol sebezhetőek. A szombathelyiek rutinos edzővel és sok rutinos játékossal rendelkeznek. Eléggé specifikus játékuk van, kis területen szeretik járatni a labdát, és pontrúgásokkal igyekeznek veszélyt teremteni, agresszívan próbálnak futballozni, ezért sokszor szereznek labdát az ellenfél térfelén. Ahogy szoktuk, ezúttal is arra kérjük a szurkolókat, hogy jöjjenek ki a stadionba, támogassanak minket, mert ez a játékosoknak mindig plusz motivációt ad. Hiányzóink most is vannak. A műtéten átesett Holdampf továbbra sem bevethető és a legutóbb betegség miatt hiányzó Cseke még nem teljesen egészséges, így rájuk biztosan nem számíthatunk. Rajtuk kívül Szűcs K.-nak van egy kisebb izomfájdalma, így valószínűleg ő sem lesz keretben, a többiek viszont egészségesek.

Várható kezdő

A DVTK várható kezdőcsapata: Danilovic – Csirmaz, Szatmári, Bárdos, Bokros – Bertus, Bényei, Koman – Gera, Eppel, Lukács D.