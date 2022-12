Kosárlabda. A női kosárlabda Euroliga B-csoportjának 6. fordulójában, szerdán 20.20-túl a spanyol Perfumerias Avenida gárdájának vendége lesz a DVTK-Hun-Therm csapata. És, hogy mit kell, érdemes tudni a piros-fehérek soros ellenfeléről?

A Perfumerias Avenida a női kosárlabda Euroliga B-csoportjának egyik nagyágyúja. A nyolcszoros spanyol bajnok, 2006-ban szerezte első élvonalbeli aranyát hazájában, és azóta minden alkalommal döntőt játszott. Az első nagy sikerük a Spanyol Kupa elnyerése volt, 2005-ben, a következő évben szerepeltek először az Euroligában, ahol azóta folyamatosan jelen vannak. Olyannyira, hogy 2011-ben meg is nyerték a sorozatot, és erre most – amikor az orosz csapatok kizárása miatt ,,vékonyabb” a mezőny – is van esélyük. Az eddigi szereplésük legalábbis ezt támasztja alá, mindössze egyszer botlottak az idei évadban csoportkörében, az olasz Baretta Schio otthonában kaptak ki, 71-54-re, több, mint egy hónapja. Az előző fordulóban, egy hete azonban az EL-címvédő Sopron Basket csapatát a Hűség városában 75-53-as győzelemmel intézték el. Ezt a sikert azonban nem követte újabb, ugyanis a Spar Girona otthonában, – ott ahol a múlt csütörtökön a DVTK-HT 6 ponttal nyerni tudott EL-mérkőzésen – vasárnap 4 ponttal kikaptak (76-72), és emiatt 7 győzelemmel és 4 vereséggel állnak, három csapatnak is jobb mutatója van náluk (többek között a Gironának is, 8 győzelem és 3 vereség).

Ami pedig Perfumerias Avenida keretét illeti: a szerb, valamint magyar állampolgár, a Sopron korábbi csatára Aleksandra Crvendakic és a Szekszárdon is megfordult amerikai csatár Erica McCall egyaránt ismerős lehet a hazai kosárlabda szimpatizánsoknak, bár utóbbi játékos a hírek szerint a vasárnapi vereség után távozóban van a spanyol csapattól. A salamancai együttes alapemberei közé tartozik a két spanyol válogatott Matie Cazorla és Andrea Vilaro, előbbi 2019-től, utóbbi 2018-tól az Avenida játékosa. Van lett játékosuk, Aleksa Gulbe személyében, görög légiósuk, Mariella Fasoula révén, illetve a cseh Julia Reisingerova, a kanadai Birdget Carleton és a szerb Jovana Nogic is a csapatukat erősíti, valamint további két hispán kosaras is, Leonor Rodriguez és a rutinos, a 35 éves, az idei évadban a nyolcadik salamancai szezonját töltő Silvia Dominguez.