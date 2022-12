Kosárlabda. A női kosárlabda NB I 14. fordulójában, pénteken délután Pécsett zárta az évet a DVTK-Hun-Therm, a piros-fehérek a sereghajtó, még nyeretlen PINKK Pécsi 424 vendégei voltak.

A DVTK kezdte jobban a meccset (0-4), ami után büntetőből szépített a hazai együttes, majd Zivaljevic triplájával először és utoljára a vezetést is átvette a PINKK (5-4). A Kányási mozgatta vendégek azonban gyorsan reagáltak, a válaszcsapások eredményeként, a 4. percben, Aho N. góljával már nyolc pont volt előnyük (5-13). A diósgyőriek a tiszta dobásokat részesítették előnyben, amibe beleálltak, azt szinte mindet bedobták, 7 perc játék után 14 kísérletükből 10 sikeres volt (14-21). A mecseki gárdának nem ment ilyen jól a célzás, kivéve Zivaljevicet, akinek a harmadik kísérlete is a gyűrűben kötött ki (17-23). Részben emiatt csak kilenc ponttal nyerte a pontzuhatagos negyedet a piros-fehér gárda (19-28).

A második játékrészben Guirantes is pályára lépett, az ő hármasával először ment tíz pont fölé a DVTK (19-31). A 13. percben Bacsó megszerezte első gólját a meccsen (23-35), de ennek a találatnak fékező hatása volt, ugyanis egy időre abba maradt a pontgyártás, leromlott a vendégek dobóstatisztikája, több mint két percig egyik fél sem tudott a gyűrűbe találni. Aztán Aho N. büntetőit követően Kiss A. szerzett centergólt, majd Kányási trojkája után újra Kiss A. volt soron, aztán Garbin hármasa ért célba. A DVTK 14-0-s szériáját, amely során 20 fölé kerültek a látogatók, Kovács K. zárta le (25-46). Ekkoriban már újra pontosak voltak a diósgyőri lövegek, és ebben a negyedben eldőlt, amit előre tudni lehetett, hogy ezt a meccset a piros-fehérek nyerik (33-55).

Százból kettő

A térfélcserét követően már nem volt olyan lendületes a DVTK játéka, mit korábban, és mivel Zivaljevic szépen termelt, a negyed első fele a hazaiaknak sikerült jobban (46-62). Aztán Green elkezdett pörögni, majd Kányási behúzott egy újabb hármast (48-70), csak, hogy ne legyen kétsége senkinek afelől, hogy ki a jobb. Bár ebben a negyedben a a PINKK 1 ponttal jobban bizonyult, a Diósgyőrnek megmaradt az esélye arra, hogy elérje a százat (57-78).

A záró menetben, a 34. percben húsz pontra olvadt a DVTK fórja (63-83), de ez Kiss A.-t, Greent és Guirantest felpiszkálta, utóbbi találatával már harmincnál is több volt a két együttes között (63-94). Bő három perc volt még hátra a meccsből ekkor, de a végén a piros-fehéreknek mégsem sikerült elérniük a százat. Igaz, ennek semmi jelentősége, a magabiztos győzelem során a meccsre nevezett mind a 12 játékosuk pályára lépett, és részese volt a sikernek.



PINKK Pécsi 424 – DVTK-Hun-Therm 67-98 (19-28, 14-27, 24-23, 10-20)