A női kosárlabda NB I 12. fordulójában vasárnap este a DVTK-Hun-Therm csapata a BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós együttesét látta vendégül. A labdarúgó világbajnoki döntővel átfedésben, ami meg is látszott a nézőszámon, az új csarnokban ilyen kevesen még nem voltak kosárlabda tétmérkőzésen.

A meccs elején mindkét oldalon sok dobás maradt ki, az 5. percben, Oláh F. a találkozó első hárompontosával (9-2) elindította a triplacsatát, amelyben Aldazabal, Kányási és Takács D. vett részt (14-8). A DVTK a kezdeti faultozás után leállt ezen a téren, az első három percben összeszedett három személyi hiba után, az első játékrész további részében már egyet sem gyűjtöttek, szedték helyette a lepattanókat. És hiába kért időt 19-8-nál a vendégek edzője, Aho T. duplája és hármasa tovább hizlalta a fehér mezesek előnyét (24-12).

A második negyed eleje a szigetszentmiklósiaknak sikerült jobban, a DVTK Bernáth hármasán kívül nem tudott az első négy percben további gólt elérni (27-21). Green faultos kombinációjára egy duplával válaszolt a vendég együttes (30-23), és ez arra késztette a piros-fehérek szakvezetőjét, hogy időt kérjen. A DVTK támadójátéka nehézkes volt, de aztán egy-két lendületes akció csak visszahozta a megnyugtató előnyt (40-23).

Szinte hibátlan

Térfélcsere után, hazai oldalon Aho T. hármasa adott okot az örömre (43-24). A folytatás is jó volt, és mivel a diósgyőri gárda védekezése alig hozott hibát, közben pedig szépen lassan építgették az előnyüket, a 26. percben Garbin büntetőivel ment harminc fölé a DVTK (55-24). Szigetszentmiklósi időkérést követően sok faulttal játszottak a vendégek, emiatt a pályaválasztó elsősorban büntetőkből volt eredményes (68-30).

A negyedik menet elején, tizedik diósgyőri játékosként Vég-Dudás is lehetőséget kapott, a 34. minutában Bernáth hármasa után a játékrész második idejét is kikérte a vendégek szakvezetője (77-38). A közte negyvenet Oláh F. találata jelentette, nem sokkal később a negyedik hazai fiatalt is pályára küldte edzője, Márkusz pedig szinte azonnal gólt szerzett (84-43). A piros-fehérek összességében teljes mértékben megérdemelt, magabiztos győzelmet aratva hozták a kötelezőt (93-51).