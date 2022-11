A férfi röplabda Challenge Kupában csütörtökön este ismét a Maccabi Yeadim Tel Aviv csapata ellen lépett pályára a GreenPlan-VRC Kazincbarcika együttese, ezúttal a 16 közé jutásért rendezett párharc visszavágóján. Mivel az izraeli együttes korábban feladta a pályaválasztói jogot, így ezt a meccset is a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpontban rendezték. Csakúgy, mint a szerdai első mérkőzést, amelyet négy szettben nyertek meg a vendégek.

Az első játszma elején jól tartotta magát a Barcika (5-5), és mivel jellemzően pontosan dolgoztak a hálónál, az előnyt is át tudták venni (6-7). Csakhogy Safonov szélső ütőben szépen termelt, és mivel Foyer sem akart tőle nagyon lemaradni, visszaállt a korábbi ,,rend” (10-8). 15-nél érte utol ellenfelét a VRCK, Tarabus centerből elért pontjával, de mivel átbillenniük nem sikerült, amikor 18-16-ot mutatott az eredményjelző, Toronyai Miklós edző időt kért. A felzárkózáshoz egy kis szerencse is kellett, viszont a 37. labdamenetet, ami szépre sikerült, behúzta a VRCK (18-19). Jött is az izraeli pauza. Izgalmasan alakult a szett hajrája, 23-23-nál egy vitatott labdával a Barcika jutott játszmalabdához, amit Blázsovics váltott be (23-25).

A második játékrész elején egy picit lendületesebbnek tűnt az izraeli csapat, de az észak-borsodiak is ugyanolyan elánnal játszottak, mint előtte, és ennek köszönhetően előnyhöz jutottak (4-6). Azonban a folytatásban kezdett kijönni az a plusz, amit a Tel-Avivi-i csapat beletett a meccsbe, így 11-8-nál időt kellett kérnie a VRCK szakvezetőjének. Ám ez nem hozta meg a várt fordulatot (17-12), a Vegyésznek ekkoriban nem volt erős a fogadójátéka (20-14), és a szettek tekintetében egyenlített az izraeli együttes (25-16).

Safonov

A harmadik játszma első perceiben Safonovot nem tudták hatástalanítani a barcikaiak, és részben emiatt kértek egy kis szünetet (8-5). Nem sokra mentek vele, a hálónál jobban teljesített az izraeli együttes (12-6). Mivel a tendencia nem változott, Toronyai edző kikérte második idejét, a hátha jegyében (15-8). Ám sárga mezes izraeliek már más dimenzióban nyomták, pontos játékkal haladtak előre (21-11), és az újabb játszma győzelemmel eldöntötték a továbbjutás kérdését (25-13).

A negyedik szettben 5-2-es Tel-Aviv-i vezetésnél VRCK időkérés miatt állt a játék, ami után előbb 6-6 lett, majd 12-8, és ez újabb barcikai pauza következett. Úgy tűnt az vendégségbe érkezett csapatnak nincs szüksége ötödik játszmára a hideg csarnokban, és végül ezt a meccset is megnyerték négy szettben (25-19).

A továbbjutott Maccabi Yeadim Tel Aviv csapata a Challenge Kupa következő körében, a nyolcaddöntőben a bolgár Montana gárdáját kettős győzelemmel búcsúztató, görög PAOK együttesének ellenfele lesz.