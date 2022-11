Jók: Sajtós (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Vámosi, Szombati, Sebestyén.

Ifi: 0-1.

Tóth Rajmund: – Az első félidőben még megremegtek a lábak, de a mi helyzetünkben ez valahol érthető is. A másodikban viszont ellentmodást nem tűrően játszott a csapat és megérdemelten nyertünk. Végre elhittük és meg is csináltuk!

Kertész Péter: – Sajnos megnyert mérkőzést veszítettünk el, a második félidőben lelelkesedett minket a Nyékládháza. Dekoncentráltak voltunk és a körülmények közel sem voltak labdarúgásra alkalmasak és emellé párosult egy véleményes játékvezetés. Ez túl sok tényező volt, így nem lehet mérkőzést nyerni.

Sajóbábonyi VSE – Cigánd SE 3-2 (1-2)

Sajóbábony, 100 néző. V.: Németh.

Sajóbábonyi VSE: Gergely – Tóth I., Kovács P., Németh D. Tóth T., Mezőssy L. (Madarász), Németh B., Titkó, Szitai (Szikora), Lakatos R., Sebők (Póczos). Játékos-edző: Kovács Péter.

Cigánd SE: Poór – Ferencz, Oravecz, Elek Á. (Nagy N.), Sztaroszta (Tóth Sz.), Motkó (Juhász), Szőlősi, Baráz, Vass, Tóth Á., Kelemen. Edző: Paulik István.

G.: Sebők (2), Mezőssy L., ill. Motkó, Tóth Á.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Kovács Péter: – Nagyon jól felkészített csapatot sikerült megvernünk. Úgy gondolom, hogy agresszivitásban és győzni akarásban kiemelkedő a csapat teljesítménye, a mai győzelmet is ennek köszönhetjük. További sok sikert a Cigánd csapatának. Köszönjük szurkolóinknak a meccs utáni babgulyást, ezt a mai győzelmet nekik ajánljuk.

Paulik István: – Gratulálok az ellenfélnek. Sajnos a kapu előtt rossz döntéseket hoztunk így nem tudtuk lezárni a mérkőzést az első félidőben.

Ózd-Sajóvölgye – Tokaj FC 5-0 (1-0)

Putnok, 150 néző. V.: Nagy F.

Ózd-Sajóvölgye: Elek – Szemere, Takács, Bene, Stefán (Kótai), Pataki, Pogonyi (Jobbik), Zimányi, Benko, Magyar (Berta), Sebők. Játékos-edző: Bene Attila.

Tokaj: Tóth Á. – Palágyi, Cseh A., Bakosi, Posta (Engel), Dobos (Csoma), Imre, Gombos (Tóth D.), Anda, Lukács B., Fabu (Szabó Cs.). Edző: Tóth István.

G.: Bene (2), Pataki (2), Jobbik.

Jók: Bene, Pataki, Zimányi, Sebők, ill. senki.

Bene Attila: – Addig amíg a második gólt meg nem lőttük ellenfelünk masszívan tartotta magát, de utána kijött a két csapat közötti különbség és ilyen arányban is megérdemelten nyertünk.

Cseh Adrián, szakosztályvezető: – Az első félidőben szervezett védekezéssel méltó ellenfelei voltunk a hazai csapatnak, kapufáig is eljutottunk. A fordulás után nagyon beszorultunk a kapunk elé amit egy darabig bírtunk, de a második gól után szétestünk. Gratulálunk az ellenfelünknek és további sok sikert nekik a továbbiakban.

Hidasnémeti VSC – Tállya KSE 2-3 (1-1)

Hidasnémeti, 50 néző. V.: Tóth I T.

Hidasnémeti: Málik – Bardetskyi, Illés, Molnár M., Menougong, Hirjak (Martonak), Moroziuk (Kulchak), Tucsa, Ambrus, Holló (Bucsák), Tóth G. Elnök: Török András.

Tállya KSE: Tarr – Péter M., Kádár (Dávid), Paranai, Mészáros, Lakatos (Tőkés), Blaskó, Fazekas (Mihálszki), Banu (Jaczenkó), Bihari, Szőcs (Árvai). Edző: Pachinger János.

G.: Ambrus, Molnár M., ill. Kádár, Fazekas, Paranai.

Jók: Ambrus, ill. az egész csapat.

Ifi: 4-3.

Török András: – Amíg a védekező pontrúgásokat úgy védjük le, mint a „mekiből” a bohóc, addig pontot sem fogunk szerezni. Most is elmondtam, de az öltözőben is, a hidasi címer többet ér, mint egy-két ember gondolja.

Pachinger János: – Egy nagyon jó csapat otthonából hoztuk el a három pontot megérdemelten, hiszen nagy akarattal és szervezetten játszottunk, és a gólok mellett voltak további lehetőségeink is. Gratulálok a csapatnak és bízom benne, hogy a továbbiakban is ilyen mentalitással lépünk pályára.

MVSC-Miskolc – Bőcs KSC 2-4 (0-1)

Miskolc, 100 néző. V.: Füleki.

MVSC-Miskolc: Hajzer (Koczán) – Subert, Polényi, Tasi, Bódi M., Csávás (Fenesi), Dunai (Kele), Ujj (Kurucz), Kövér, Figeczki Á. (Sohajda), Kovács B. (Figeczki L.). Edző: Jordán András.

Bőcs KSC: Mertus – Kramcsák, Irhás, Tóth T. (Gaál), Szabó I. (Dani), Ondó (Bárdos), Bicskey, Kerekes, Matesz, Titkó, El-Sherif. Edző: Zsiga Gyula.

G.: Csávás, Kele, ill. Titkó, Szabó I., Kerekes, Matesz.

Jók: Bódi M., Subert, ill. az egész csapat.

Ifi: 4-2.

Tóth István, szakosztályvezető: – Elől a legnagyobb helyzeteket is kihagytuk, hátul pedig mindig benne van a gól... A mezőnyben jól futballoztunk az eredmény ellenére.

Zsiga Gyula: – Két azonos képességű és stílusú csapat mérkőzésén a helyzeteket jobban használtuk ki, ennek köszönhetően értékes három pontot szereztünk.

BTE Felsőzsolca – Gesztely FC 3-1 (1-0)

Felsőzsolca, 150 néző. V.: Jakab.

Felsőzsolca: Giák – Balogh, Moroncsik, Lippai (Balog), Agárdy (Molnár D.), Mikolka (Bak), Homonnay (Tóth K.), Veréb, Csendom, Dlehány (Hopka), Varga B. Edző: Gulyás Dénes.

Gesztely: Molnár M. – Szárnya, Schmidt (Soltész), Erdélyi (Horváth M.), Varga L., Majdanics, Szabó Zs., Horváth S., Berta, Sikur (Bakos), Bogyó. Edző: Simon Imre.

G.: Moroncsik, Lippai, Balog, ill. Horváth S.

Jók: Balogh, Moroncsik, Csendom, Veréb, ill. Horváth S., Majdanics, Erdélyi, Varga L.

Gulyás Dénes: – Jól és szervezetten játszottunk ezen a nehéz, csúszos talajú pályán és megérdemelten nyertünk.

Simon Imre: – Hiába voltunk mezőnyfölényben, helyzetekihasználásban jobb volt a Zsolca.