A férfi röplabda Extraliga 6. fordulójában, vasárnap este a GreenPlan-VRC Kazincbarcika gárdája a Kecskeméti RC együttesét fogadta. A hazaiaknak az előző fordulókban elszenvedett egymást követő három vereség után nagyon kellett volna a győzelem. Ezt a partvonalon, kereten kívülre került Árva nélkül kívánták elérni.

Az első szett elején bár a Kecskemét vezetett, 1-2 pontnál nagyobb előnyt csak 11-14-nél tudott összehozni. Sok volt a rontott nyitás mindkét oldalon, és a hazai fogadójátéka sem volt erős. Barcikai reménysugárt követően, 13-16-nál kért időt a kék mezesek szakvezetője, 18-19-nél az alföldiek vezetőedzője tette ugyanezt. A szünet után Szabó D. csapata ötödik rontott szerváját hozta, a VRCK négyszer is egyenlíthetett volna, ez nem jött össze, és ,,stílusosan” egy rossz nyitással zárult a játszma, Blázsovics részéről (23-25).

Fölényesen

A meccs folyamán először, a második szettben, 5-4-nél volt az előny a hazaiaknál, de a rossz szervák ide is elkísérték a csapatot. Kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán (15-15), és ahogy azt várni lehetett, ez a játszma is a végjátékban dőlt el. 17-19 után Szabó D. négy és Blázsovics egy pontjával fordított a Barcika (22-19), és innen már nem volt vissza a KRC-nek (25-22).

A harmadik menetben 7-4-nél időt kért a kecskeméti edző, 7-7-nél pedig a hazai. 9-9 után zsinórban hat (!) vendégpont következett, Varga P. és Fundora volt elemében, és ebben a szakaszban tulajdonképpen el is dőlt ennek a játszmának a sorsa (11-18), mert a hazai cserék nem hoztak javulást (15-25).

Keen a harmadik szett elején is jól nyitott (0-3), a hazai időkérés után is kecskeméti pontok jöttek (0-6). Nagyon sok hibával játszott a VRCK, ekkor már a hit is kevés volt a pályán. A vendégek viszont magabiztosak voltak (8-17), és szépen haladtak az újabb részsiker, egyben a meccs megnyerése felé, amit persze könnyedén el is értek (13-25).

GreenPlan-VRC Kazincbarcika – Kecskeméti RC 1:3 (-23, 22, -15, -13) Kazincbarcika, 400 néző. V.: Halász, Barabás B. (Kovács R., Kulcsár). GreenPlan VRC Kazincbarcika: Juhász P. 6, Moraes 8, Páez 1, Blázsovics 13, Péter B. 7, SZABÓ D. 20. Csere: Kiss M. (liberó), Budai, Warzywoda, Péter M. 1, Tarabus. Vezetőedző. Toronyai Miklós. Kecskeméti RC: Boldizsár P. 4, Baseiro 10, FUNDORA 20, KEEN 3, VARGA P. 18, Kecskeméti 6. Csere: Gebhardt (liberó), Farkas P., Szabó M. Vezetőedző: Nagy József. Toronyai Miklós: – Picit görcsösen kezdtünk, ami érhető, hiszen van nyomás a csapaton. A második szett olyan volt, amit szerettünk volna, sajnos azonban el kell ismerjem, hogy vezéráldozatot követelt tőlünk ez a meccs. Páez hetek óta fájdalommal a lábában játszik, és nem tudja azt hozni, amire igazából képes lenne. Ezzel együtt, le a kalappal a fiúk előtt, ahogy küzdöttek, hajtottak az rendben volt, bár kétségtelen, hogy nyitások fogadásában nem jeleskedtünk ezen a mérkőzésen. Nagy József: – Igyekeztünk felkészülni a Barcikából, kielemezni a játékukat a meccs előtt. Egy kulcsjátékosunkat mellőzni kellett, de örömömre a játékosok megértették, hogy ettől függetlenül a csapat képes lehet jó teljesítményre. Amilyen munkát beletettek az edzésekbe, az ma visszajött. Nagyon örülök ennek három pontnak, ez egy fontos győzelem volt.