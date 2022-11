Mezőkövesd Zsóry FC – Kecskeméti TE 2-1 (2-1) Mezőkövesd, 1000 néző. V.: Karakó (Szalai B., Csatári). Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli (8) – Kállai K. (5), Lukic (7), Pillár (6), Vadnai (5) – Karnitski (6) – Babunski (5), Molnár G. (6), Besirovic (8), Cseri (6) – Drazic (6). Vezetőedző: Kuttor Attila. Kecskeméti TE: Varga B. (6) – Nagy K. (6), Szabó A. (6), Belényesi (6), Szalai G. (6), Zeke (5) – Katona (5), Vágó (6), Szuhodovszki (5), Bánó-Szabó (6) – Tóth B. (6). Vezetőedző: Szabó István. Csere: Szabó A. helyett Ryashko (6) a 46., Vadnai helyett Brtan (-) a 68., Cseri helyett Vajda (-) a 68., Tóth B. helyett Szabó L. (-) a 74., Zeke helyett Grünwald (-) a 74., Vágó helyett Duranovic (-) a 82., Molnár G. helyett Schmiedl (-) a 85., Katona helyett Gréczi (-) a 88., Drazic helyett Bobál G. (-) a 92. percben. Sárga lap: Tóth B. a 22., Vadnai a 28., Kállai K. a 32., Cseri az 53. percben. Gólszerző: Karnitski (1-0) a 18., Kállai K., öngól (1-1) a 29., Besirovic (2-1) a 42. percben. Kuttor Attila: – Nagyon értékes ez a győzelem, minden siker az, de ez a legértékesebb most. Nagyon fontos győzelmet arattunk, egy jó csapat ellen. Amit kitaláltunk, az működött, mindenki hozzá tette a sajátját, a kapustól a becserélt játékosokig. Ennek tükrében a mentális hozzáállásunkat, teljesítményünket emelném ki, ami csapatként hozta ezt a sikert. Szabó István: – Nehéz értékelni ilyen gyorsan a meccs után. Az első félidőben a Mezőkövesd rászolgált a vezetésre, nem csak a két gól miatt, hanem mert még volt egy óriási helyzetük is. Nekünk is voltak lehetőségeink, de a hazaiak jobban kihasználták gyenge pontjainkat, a pontrúgásoknál, az átmenetekben. Ezt megbeszéltük a szünetben, voltak kisebb változtatások is a második félidőre. A második játékrészben komoly offenzívát mutattunk, nyomást tettünk ellenfelünkre, sajnos a helyzeteket kihagytuk, a büntető sem ment be, így azt kell mondjam, hogy megérdemelt a Mezőkövesd győzelme.