Az Erste Liga 13. fordulója keretében holnap 15 óra 30 perctől a népkerti jégcsarnokban láthatják az érdeklődők a DVTK Jegesmedvék – Budapest Jégkorong Akadémia HC találkozót.

Kiegyensúlyozott

Eddig a küzdelemsorozat harmadát hagyták maguk mögött a csapatok, hiszen az alapszakasz keretében harminchat összecsapást vívnak. A tizenkét meccs utáni mérlegkészítésre Bíró Ignácot, a diósgyőriek szakmai igazgatóját kértük, a klub egyik legrégebbi motorosa pedig ígéretéhez híven tárgyilagos képet alkotott a mezőnyről és a „sajátjairól”:

– Általános tapasztalat, hogy nagyon kiegyensúlyozott a mezőny, a meccseket sokszor apróságok döntik el. Elveszítette jelentőségét az a fogalom, hogy hazai pálya előnye és a papírformára is felesleges hivatkozni, hiszen egymást érik a nem várt eredmények, az úgynevezett kicsik is gyakran elpáholják a nagyokat, vagyis a meccseken bármilyen eredmény születhet. A Tokaji Viktor vezetőedző által irányított együttesünk érettebb rendszerben játszik, mint tavaly, fiataljaink egyre jobban elsajátítják szakvezetőjük felfogását, a hokiról alkotott filizófiáját, közben pedig a rutinos öregek, élükön Vas Jánossal, tapasztalatuk bevetésével segítik a gyerekeket. Az „elegy” egyre jobban működik és én további fejlődésre számítok. Érdekes kérdés az itteni portások helyzete: a kiváló kapus teljesítményre nagy szükség van a pontokhoz, a rájátszásba jutáshoz, Voris pedig szárnyal, meccsről meccsre bravúrokat szállít. Mivel hosszú a sorozat, nyilván lesz olyan szakasz, amikor majd a másik hálóőrünk, Kiss B. is többször szóhoz jut. Játékosként, majd edzőként magam is tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy a hokiban a speciális játék is sorsdöntő. Volt, hogy három, vagy négy emberfórunkat gólra váltottuk, de olyan is megtörtént velünk, hogy hat-hét előnyünk egyikét sem értékesítettük. Ugyanez visszafelé is igaz: párszor minden mínusz létszámunkat könnyen átvészelünk, néha azonban nem vagyunk képesek sikeresen bekkelni. Ezek legnehezebben megtanulható játékelemek, ha egyáltalán elsajátíthatók. Az egyéni mutatóink alapján összességében úgy érzem, hogy az élmezőnyben végezhetünk, vasárnap délután pedig megverhetjük a mumusunkat, a Budapest JA HC gárdáját.