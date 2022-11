Az Európai Triatlon Szövetség közelmúltban közzétett ranglistái szerint három tiszaújvárosi sportoló is a kontinens legjobbjai között végzett, ráadásul ketten közülük az első helyen.

Az U23-as világbajnok, elit világkupa-győztes Lehmann Csongor az Európa-kupa ranglista élén végzett, Kovács Gyula megnyerte a juniorok pontversenyét, míg Kiss Gergely az U23-as korosztályban lett harmadik.

– Szezon közben nem számoltuk a pontokat, mindenkit az egyéni fejlődése érdekében versenyeztettünk, mely ezt adta ki – hangsúlyozta Lehmann Tibor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője. – Csongor elit Európa-bajnoki 4. helye sokat hozott a „konyhára”. Ezen kívül a tiszaújvárosi Prémium Európa-kupa győzelme, a törökországi Ek-ezüst és a fedettpályás Ek-bronz biztosította be számára az elsőséget, úgy, hogy a második helyen végzett svájci Simon Westermann-t több, mint 200 ponttal előzte meg. Az U23-as Eb-n 11., kétszeres Ek-bronzérmes Kiss Gergely ugyanebben a rangsorban a 8. lett, továbbá az U23-as korcsoport európai triatlon listáján a 3. pozíciót érdemelte ki. A junioroknál Kovács Gyula jó átlagot teljesített, miközben a dobogó mindhárom fokára fel tudott állni. Személyében a korosztály európai ranglistagyőztesét tisztelhetjük. A magyar juniorok – Dobi Lili, Kropkó Márta, Nádas Romina, Hóbor Zalán, Kovács Gyula, Kropkó Márton – egyébként idén megnyerték a nemzetek közötti pontversenyt is.

Még tart a szezon

Lehmann Csongor és Kiss Gergely szombatig Spanyolországban edzőtáborozik. Csongor innen Bermudára utazik, ahol a világbajnoki szériaverseny sorozat (WTCS) aktuális állomásán áll rajthoz. Gergő Ciprus felé veszi az irányt, ahol a válogatottal készül tovább, melynek tagjaként rajthoz áll a november 24-26. között Abu-Dhabiban megrendezendő világbajnokság U23-as korosztályos futamában.