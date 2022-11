A DVTK-Hun-Therm női kosárlabdacsapata tovább folytatja sűrű sorozatát, a piros-fehérek az élvonalbeli bajnokság 9. fordulója keretében az E.on ELTE BEAC gárdáját fogadják, vasárnap, 17.15-től, Miskolcon, a DVTK Arénában.

A diósgyőri együttes szerdán Sopronban játszott Euroliga csoportmeccset, és mivel már csütörtök volt, amikor hazaértek, a mérkőzést követő napot megkapták a játékosok pihenőnek.

– Mivel pénteken Edda koncert volt a DVTK Arénában, így ott nem tudtunk edzeni, de megoldottuk máshol, szombaton este pedig már a meccs helyszínén lesz tréning, aztán következik a BEAC elleni mérkőzés – sorolta Völgyi Péter, a DVTK-Hun-Therm együttesének vezetőedzője, majd így folytatta: – Hosszú idő után egy olyan csapattal találkozunk, amelyik nem érdekelt a nemzetközi kupában, és a tabellán mögöttünk következő, ötven százalékos mérleggel álló budapesti csapat biztos, hogy pihentebb lesz, de ettől függetlenül nem hibázhattunk bele a mérkőzésbe. A BEAC az első fordulóban már megmutatta oroszlán körmeit, amikor hazai környezetben elverték a Szekszárdot, úgyhogy ezt szem előtt tartva sem vehetjük félvállról ezt az összecsapást.

Jóval jobban állnak

A DVTK-Hun-Therm annak ellenére, hogy tabella szomszédja a BEAC-nak, jóval jobban áll, a fővárosiak eddig elért 4 győzelmével és 4 vereségével szemben a piros-fehérek 6 sikernél, és 2 vereségnél tartanak.

– Nyeri szeretnénk hazai pályán. Próbálunk majd azzal a sebességgel játszani, amit az Euroliga találkozók megkövetelnek tőlünk, illetve az a fajta agresszivitást is a pályára vinni, ami eddig jellemző volt ránk – mondta Völgyi Péter, aki arra a kérdésre, hogy Jovanovic bevehető-e már, a következőket válaszolta: – Sajnos, az ő játéka kérdéses. Sopronban, az első meccsen, még a múlt héten vasárnap, a bajnokin nyaksérülést szenvedett, emiatt nem szerepelhetett a szerdai Euroliga találkozón. Ami felvetheti azt a kérdést, hogy mi lett volna ha játékra képes lett volna, de ezt hagyjuk, mert ez már történelem. A szerdai mérkőzés kapcsán inkább azt említeném meg, hogy nagyok sokat jelentett, hogy két tucat diósgyőri szurkoló is ott volt a soproni csarnokban, hogy ilyen messzire, hétköznap eljöttek, hogy segítsenek minket, ezt ezúton is köszönjük nekik. Bízom benne, hogy csakúgy, mint legutóbb, amikor kettős meccs volt Diósgyőrben, a Nyíregyháza elleni labdarúgó mérkőzés után sokan jönnek majd át a csarnokba, és megkapjuk a szokásos biztatást a lelátóról.