Kosárlabda. A DVTK-Hun-Therm női kosárlabdacsapata szerdán este a törökországi Mersinben Euroliga csoportmeccsen lépett pályára, és a CBK Mersin Yenisehir Bld csapata elleni 77-58-as vereséget követően nem sokat pihent, a vacsora után nem sokkal elindult haza. A piros-fehérek az éjszaka jelentős részét utazással töltötték, előbb Adanába buszoztak, onnan pedig Isztambulba repültek, emiatt nem tudták magukat vízszintesbe helyezni az alváshoz, és meglehetősen fáradtan érkeztek meg Budapestre, csütörtökön reggel.

De nem mindenki. Ugyanis három légiósuk nem tartott a csapattal.

A Puerto Ricó-i válogatottnak szüksége van Guirantesre, meghívót küldtek neki, hogy a november 23-a és 27-e között Mexikóban sorra kerülő Közép-Amerikai bajnokságon segítse a csapatot. A diósgyőriek irányítója a jövő héten, a csoportmeccsek során Dominika, Costa Rica és Guatemala ellen lép pályára az ötnapos tornán, és amennyiben a kvartettben az első két hely valamelyikén végeznek, akkor a folytatásban, az elődöntőben Mexikó, Salvador vagy Kuba lehet az ellenfelük.

Úgy volt, hogy Greenre Európa-bajnoki selejtezők várnak, ugyanis a diósgyőri center Nagy-Britannia válogatottjába meghívót kapott, hogy segítse Portugália és Görögország ellen nemzeti együttesét. Ám a magas játékos sérülése miatt kénytelen volt lemondani a válogatottságot, mert a térdre nincs rendben, emiatt nem tudott játszani a törökországi meccs második felében. Green mindettől függetlenül haza utazott, otthoni gyógykezelése mellett most ,,szünetel”, a karácsonyi időszakban ugyanis erre nem lesz lehetősége, a DVTK-Hun-Therm sűrű programja miatt.

Az ausztrál Garbin sem tért vissza a piros-fehérekkel Magyarországra, ő Franciaország felé vette az irányt, rokonlátogatóba. Teheti, hiszen a diósgyőri nyolc fős alapcsapatból ő az egyetlen, akinek nincs válogatottbeli kötelezettsége, és egészséges is, így hiába jött volna vissza Miskolcra, nem lett volna kivel edzenie. Ráadásul neki is sűrű volt a programja az elmúlt hónapokban, hiszen a világbajnokságon elért 3. hely után azonnal csatlakozott a DVTK-hoz, és csak most jut a szusszanásnyinál picivel több időhöz.

A diósgyőriek negyedik légiósa, Jovanovic – ha egészséges lenne – a montenegrói válogatotthoz csatlakozott volna, akik a dánok ellen játszanak Eb-selejtezőt, de mivel a remek kosarasról néhány napja kiderült, hogy gerinc sérve van, több hónapot pihennie kell.





A magyarok

A diósgyőri nyolcas mag négy magyarja közül hárman meghívót kaptak a magyar válogatottba, ez alól csak Bernáth kivétel, aki boka sérülése miatt amúgy sem tudna játszani, Mersinben is csak rövid időt bírt a pályán, ahogy az ezt megelőző, BEAC elleni bajnokin is.

Kányási, Kiss A. és Aho N. viszont elutazik a válogatotthoz pénteken. A magyar nemzeti együttes, Székely Norbert szövetségi kapitány vezetésével két idegenbeli Eb-selejtezőt játszik a jövő héten, november 24-én 17.00-tól Románia, november 27-én, 17.00-tól Spanyolország vendégei lesznek. A jövő évi, izraeli, szlovén közös rendezésű, 16 csapatos kontinensbajnokságra mindössze 14 hely kiadó (a két rendező automatikus résztvevő), és a 10 selejtezőcsoport győztese mellett a 4 legjobb csoportmásodik jut ki az Eb-re. Az eddigi két meccsén Izlandot idegenben 115-58-ra legyőző, előtte a spanyoloktól, idehaza 66-62-re kikapó magyar együttesnek most a románokat le kellene létvállra fektetnie ahhoz, hogy legyen esélye az Eb-szereplés kiharcolására.





Fiatalok

Nem csak a felnőtt, hanem az utánpótlás válogatottaknak is vannak összetartásai a következő napokban, Székesfehérvárott. Ezzel összefüggésben a diósgyőri kosarasok közül Márkusznak és Oláh F.-nek az U20-as válogatottnál lesz jelenése, az U18-as nemzeti együttesnél – amelynek szövetségi edzője Völgyi Péter, a DVTK-HT vezetőedzője – pedig Aho T.-nek.