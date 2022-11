Boldog vagyok, hogy hozzánk látogat a szakág, ezért kötelességünknek éreztük, hogy további segítséget nyújtsunk a rendezőnek - folytatta Szabó Róbert. - A Zemplén Rally mindannyiunk életében meghatározó, most viszont számunkra különös felütése lesz a versenynek. A telephelyünkön ugyanis kényelmesen elfér majd a mezőny, bízom benne, hogy mindenki jól érzi majd magát Szerencsen és a város környékén. Abban is reménykedünk, hogy az ERT és a magyar bajnokságban érintett párosok után jövőre az ERC csapatait is vendégül láhatjuk mégpedig úgy, hogy addigra már a gyárunk is teljes egészében elkészül majd.