Tizenkét, nyeretlenül megvívott találkozó (3 döntetlen, 9 vereség) után a hét végén megszerezte első győzelmét a 2022/2023-as bajnokságban a Nyékládházi DE csapata a megyei I. osztályban. A nyékiek a 13. fordulóban szombaton a Mezőkeresztes VSE-t fogadták, és 1-3-as félidőt követően 4-3-ra diadalmaskodtak. A megyei II. osztály Közép csoportját az előző pontvadászatban megnyerő NyDE a sikernek köszönhetően 6-ra gyarapította pontjai számát, igaz, még mindig az utolsó, 16. helyen tanyázik.

Hogy mennyire hittek abban a nyékládháziak, hogy sikerül kétgólos hátrányról fordítaniuk, arról Tóth Rajmund edzőt kérdeztük.

– Nagy feladat azt elhitetni a játékosokkal, ennyi sikertelen meccset követően, hogy képesek győzni, akár még 1-3-ról is – kezdte a tréner. – Eddig sem képességbeli hiányosságaink voltak, korábban játszottunk szoros mérkőzéseket, olyanokat is, amikből talán mi jöhettünk volna ki jobban. A szünetben tehát a mentális részre fektettem a hangsúlyt, hogy ki kell mennünk a második félidőre, úgy, hogy veszíteni valónk nincs, és ennek szellemében vegyünk fel egy nyíltabb futballt. A Mezőkeresztes masszív csapat, olyan sokat nem változik a keretük szezonról-szezonra, és azért is volt fontos ez a győzelem, mert amióta Nyékládházán vagyok, még nem tudtuk őket megverni. Vagyis, presztizs találkozó volt személyesen nekem, de a játékosaink nagy részének is. Természetesen volt némi ünneplés, nálunk szabály, hogy az adott meccs után másfél óráig együtt vagyunk a létesítményben. Ezúttal is így történt, beszélgettünk, pizzáztunk, aki szeretett volna, az sörözhetett.

Nem tudtak várni

Az előzetesen meghatározott célról, a bajnokság további szakaszáról az alábbiakat nyilatkozta Tóth Rajmund.

– Feljutó csapatként a bennmaradást tűztük ki célként – nyilatkozta az edző. – Nehezítette a munkánkat, hogy a másodosztályú bajnoki címünk az utolsó fordulóban, az utolsó mérkőzésen dőlt el, s ez a meccs két héttel azután volt, hogy a megyei I. osztály befejeződött. Emiatt lemaradtunk pár olyan játékosról, aki szívesen jött volna hozzánk, de nem tudott még 14 napot várni, hogy mi lesz, megegyezett más klubbal. Sajnos, három meghatározó emberünk kiesett, kettő sérülés miatt, egy pedig külföldre távozott, ilyet más, nálunk jobb csapatok sem bírnak el. A télen kicsit erősíteni szeretnénk a keretet, ha minden jól megy, mert el akarjuk érni a bennmaradást. Azt hangsúlyoznám, amit az előbb is mondtam: bízom abban, hogy mostantól helyreáll mindenkinek a hite. Hite egymásban, a győzelemben. Végre megérkeztünk a bajnokságba, egy olyan bajnokságba, amely az utóbbi évek legerősebbje. Az előttünk álló hét végén a jelenlegi második Felsőzsolca jön hozzánk, tehát nem vár ránk könnyű találkozó. Kérdés, tudjuk-e folytatni azt, amit a múltkor, azt a második félidőt, a lényeg, hogy a kezdésig kielemezzük őket, és kitalálunk egy olyan taktikát, amivel esetleg meglepetést is okozhatunk. Voltam ott edző, úgyhogy ez a meccs emiatt lesz presztizs.